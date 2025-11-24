iSport.ua
НХЛ: Каролина неожиданно проиграла, Колорадо минимально обыграли Чикаго

Завершились матчи регулярного чемпионата.
Вчера, 08:56       Автор: Василий Войтюк
В ночь с 23 на 24 ноября в регулярном чемпионате Национальной Хоккейной Лиги состоялось шесть поединков.

Лидеры Восточной конференции – Каролина Гаррикейнз – неожиданно без шансов уступили одному из аутсайдеров, а вот лучшая команда Запада – Колорадо Эвеланш – хоть также испытывали определенные трудности, но все же одержали победу.

Результаты матчей 24 ноября

Баффало Сейбрз - Каролина Гаррикейнз – 4:1

Шайбы: 05:51 Да (Маклауд, Доун) – 1:0 (более), 14:36 ​​Гостисбеер – 1:1 (более), 23:55 Куинн (Маклауд, Цукер) – 2:1, 38:36 Маленстин (Козак, Кребс) – 3:9:3 4:1.

Виннипег Джетс - Миннесота Уайльд – 0:3

Шайбы: 28:23 Юров (Тренин) – 0:1, 38:12 Фейбер (Юханссон) – 0:2 (меньше), 46:29 Капризов (Мидлтон, Зукарелло-Асен) – 0:3.

Нью-Йорк Айлендерс – Сиэтл Кракен – 1:0 (по буллитам)

Шайба: победный буллит – Палмиери – 1:0.

Чикаго Блэкгокс – Колорадо Эвеланш – 0:1

Шайба: 38:21 Макар (Нильсен) – 0:1.

Сан-Хосе Шаркс – Бостон Брюинз – 3:1

Шайбы: 15:53 ​​Мухаммадуллин (Ферраро, Гудроу) – 1:0, 31:45 Селебрини (Орлов, Тоффоли) – 2:0 (больше), 50:02 Гики (Пастрняк, Йокихарью) – 2:1, 58:53 Граф: 3:1.

Ванкувер Канакс – Калгари Флеймз – 2:5

Шайбы: 01:05 Гронек (Дебраск) – 1:0, 07:33 Фрост (Андерссон, Коронато) – 1:1, 08:08 Зари (Баклунд, Колман) – 1:2, 30:37 Баль (Кадри, Андерссон) – 1:3, 3 1:4, 47:59 Колман (Баклунд) – 1:5 (меньше), 48:16 Куин Гьюз (Ланкинен) – 2:5 (более).

