НХЛ: Миннесота и Торонто взяли очки в овертаймах, Колорадо уничтожили Сан-Хосе
В ночь на четверг, 27 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 27 ноября
Вашингтон Кэпиталз – Виннипег Джетс – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Коламбус Блю Джекетс – Торонто Мэйпл Лифс – 1:2 (ОТ) (0:0, 0:0, 1:1 ОТ 0:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг – Калгари Флэймз – 5:1 (4:0, 0:0, 1:1)
Нью-Йорк Айлендерс – Бостон Брюинз – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Флорида Пантерз – Филадельфия Флайерз – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Рейнджерс – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Нью-Джерси Дэвилз – Сент-Луис Блюз – 3:2 (ОТ) (1:2, 1:0, 0:0 ОТ 0:1)
Детройт Ред Уингз – Нэшвилл Предаторз – 3:6 (0:1, 2:0, 1:5)
Питтсбург Пингвинз – Баффало Сэйбрз – 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Чикаго Блэкхокс – Миннесота Уайлд – 3:4 (ОТ) (0:0, 2:1, 1:2)
Колорадо Эвеланш – Сан-Хосе Шаркс – 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Юта Мамонт – Монреаль Канадиенс – 3:4 (0:2, 3:0, 0:2)
Сиэтл Кракен – Даллас Старз – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Анахайм Дакс – Ванкувер Кэнакс – 4:5 (0:2, 3:1, 1:2)
Вегас Голден Найтс – Оттава Сенаторз – 3:4 (Б) (1:3, 1:0, 1:0, Б 1:0)
