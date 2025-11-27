iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Миннесота и Торонто взяли очки в овертаймах, Колорадо уничтожили Сан-Хосе

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:27       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на четверг, 27 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей. 

Результаты матчей НХЛ за 27 ноября

Вашингтон Кэпиталз – Виннипег Джетс – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Коламбус Блю Джекетс – Торонто Мэйпл Лифс – 1:2 (ОТ) (0:0, 0:0, 1:1 ОТ 0:1)

Тампа-Бэй Лайтнинг – Калгари Флэймз – 5:1 (4:0, 0:0, 1:1)

Нью-Йорк Айлендерс – Бостон Брюинз – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Флорида Пантерз – Филадельфия Флайерз – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Рейнджерс – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Нью-Джерси Дэвилз – Сент-Луис Блюз – 3:2 (ОТ) (1:2, 1:0, 0:0 ОТ 0:1)

Детройт Ред Уингз – Нэшвилл Предаторз – 3:6 (0:1, 2:0, 1:5)

Питтсбург Пингвинз – Баффало Сэйбрз – 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Чикаго Блэкхокс – Миннесота Уайлд – 3:4 (ОТ) (0:0, 2:1, 1:2)

Колорадо Эвеланш – Сан-Хосе Шаркс – 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Юта Мамонт – Монреаль Канадиенс – 3:4 (0:2, 3:0, 0:2)

Сиэтл Кракен – Даллас Старз – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Анахайм Дакс – Ванкувер Кэнакс – 4:5 (0:2, 3:1, 1:2)

Вегас Голден Найтс – Оттава Сенаторз – 3:4 (Б) (1:3, 1:0, 1:0, Б 1:0)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
Амосов получил соперника на дебют в UFC Амосов получил соперника на дебют в UFC
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала "Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4 Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK