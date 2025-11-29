НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
В ночь на субботу, 29 ноября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках обширной программы вечера сыграли 15 поединков.
Результаты матчей НХЛ за 28 ноября
Детройт - Тампа-Бэй - 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
1:0 - 11" Комфер (Расмуссен)
1:1 - 17" Рэддиш (Генцел, Кучеров)
1:2 - 21" Гонсалвеш (Пол, Бьоркстранн)
1:3 - 23" Гурде
2:3 - 23" Расмуссен (Комфер)
2:4 - 36" Гурде
3:4 - 38" Ларкин (Эдвинссон, Рэймонд)
3:5 - 52" Генцел (Кучеров, Рэддиш)
3:6 - 57" Хэйгл (Рэддиш)
Бостон - Рейнджерс - 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
0:1 - 3" Панарин (Кайлле)
0:2 - 12" Соуси (Панарин, Трочек)
0:3 - 34" Зибанеджад (Фокс, Панарин)
0:4 - 35" Зибанеджад (Фокс, Панарин)
1:4 - 44" Миттлстадт (Линдхольм)
2:4 - 45" Гики (Линдхольм, Йокихарью)
2:5 - 56" Лафреньер (Морроу)
2:6 - 57" Гавриков (Фокс, Трочек)
Миннесота - Колорадо - 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 2:1)
0:1 - 14" Маккиннон (Лехконен)
1:1 - 32" Капризов (Цуккарелло, Байум)
2:1 - 38" Капризов (Тренин, Хартман)
2:2 - 51" Ландескуг (Макар, Маккиннон)
Анахайм - Лос-Анджелес - 5:4 Б (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 2:0)
0:1 - 17" Лаферрье (Думулин, Мур)
1:1 - 29" Крайдер (Карлссон, Терри)
1:2 - 30" Фиала (Кларк, Байфилд)
2:2 - 31" Зеллвегер (Карлссон, Киллорн)
2:3 - 43" Тюркотт (Думулин, Кларк)
2:4 - 46" Эдмундсон (Мур, Андерсон)
3:4 - 50" Минтюков (Мактавиш, Сеннеке)
4:4 - 58" Карлссон (Мактавиш, Лакомб)
Сан-Хосе - Ванкувер - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
0:1 - 4" Бесер (Вилландер, Гарланд)
1:1 - 9" Смит (Селебрини, Веннберг)
1:2 - 23" Петтерссон (Гронек, Кэйн)
2:2 - 34" Эклунд (Клингберг, Селебрини)
3:2 - 35" Годетт (Тоффоли, Курашев)
Вегас - Монреаль - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 - 14" Болдук (Кофилд, Слафковски)
0:2 - 22" Кофилд (Каррье, Болдук)
0:3 - 43" Эванс (Мэтисон, Тексье)
1:3 - 55" Стоун (Хаттон, Марнер)
1:4 - 58" Слафковски (Сузуки)
Сент-Луис - Оттава - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
1:0 - 27" Сундквист (Уокер, Жозеф)
1:1 - 30" Пинто (Амадио, Матинпало)
1:2 - 38" Зеттерлунд (Брэди Ткачак, Сэндерсон)
2:2 - 42" Кайру (Томас, Нейборс)
3:2 - 45" Бучневич (Броберг, Шенн)
3:3 - 47" Перрон
4:3 - 49" Кессел (Сутер, Холлоуэй)
Баффало - Нью-Джерси - 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
0:1 - 12" Хишир (Майер)
0:2 - 27" Грицюк (Мерсер, Палат)
0:3 - 41" Диллон (Коттер, Браун)
0:4 - 45" Коттер (Диллон)
0:5 - 56" Грицюк (Палат)
Флорида - Калгари - 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
1:0 - 1" Родригес (Боквист, Райнхарт)
2:0 - 2" Беннетт (Верхэге, Грир)
2:1 - 5" Кузнецов (Колман)
2:2 - 10" Уигар (Зари, Баклунд)
2:3 - 21" Фрост (Кадри, Андерссон)
2:4 - 38" Кадри (Фараби, Андерссон)
3:4 - 51" Маршан (Лунделль, Райнхарт)
3:5 - 58" Фараби (Кадри)
Айлендерс - Филадельфия - 3:4 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:2)
0:1 - 8" Фоерстер
0:2 - 8" Кутюрье
0:3 - 21" Зеграс (Мичков, Андре)
1:3 - 25" Хейнеман (Палмиери, Друэн)
2:3 - 28" Шефер (Пулок, Дюклер)
3:3 - 39" Ли (Шефер, Шабанов)
Каролина - Виннипег - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
1:0 - 16" Джарвис (Ахо, Гостисбеер)
1:1 - 30" Шайфли (Виларди)
2:1 - 51" Мартинук (Гостисбеер, Янковски)
3:1 - 52" Джарвис (Свечников, Миллер)
4:1 - 58" Джарвис (Свечников)
5:1 - 59" Никишин (Робинсон, Робидас)
Вашингтон - Торонто - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
0:1 - 3" Райлли (Руа, Экман-Ларссон)
0:2 - 22" Найз (Стечер, Мэттьюз)
1:2 - 33" Макмайкл (Уилсон, Протас)
2:2 - 53" Бовилье (Строум, Овечкин)
3:2 - 56" Чикрун (Макмайкл, Леонард)
4:2 - 60" Уилсон
Коламбус - Питтсбург - 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
0:1 - 6" Кросби (Летанг)
1:1 - 13" Монахан (Сиверсон, Смит)
2:1 - 23" Гонс (Веренски, Вуд)
3:1 - 39" Веренски (Койл)
3:2 - 41" Раст (Карлссон)
3:3 - 48" Кросби (Уозерспун, Новак)
3:4 - 61" Летанг (Новак)
Чикаго - Нэшвилл - 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
1:0 - 19" Донато (Бураковски, Ринзель)
1:1 - 21" Вуд (Хаг)
1:2 - 27" Стэмкос (Свечков, Бланкенбург)
2:2 - 35" Грин (Мур)
2:3 - 36" Евангелиста (О′Райлли, Стэмкос)
2:4 - 47" О′Райлли (Пербикс, Евангелиста)
3:4 - 50" Терявяйнен (Назар, Кайзер)
Даллас - Юта - 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
0:1 - 1" Кули (Ямамото, Гантер)
0:2 - 12" Руни (Карконе, Марино)
1:2 - 17" Хинтц (Хейсканен, Рантанен)
2:2 - 28" Бенн (Петрович)
3:2 - 29" Робертсон (Грицковиан, Капобьянко)
3:3 - 36" Макбэйн (Марино, Крауз)
4:3 - 38" Джонстон (Хейсканен, Рантанен)
