НХЛ: Даллас и Тампа не смогли победить, Вашингтон вновь выиграл
В рамках регулярного сезона в Национальной хоккейной Лиги прошли еще несколько поединков.
Даллас на выезде довел матч против Рейнджерс до овертайма, но не сумел там победить, а вот Тампа проиграла Айлендерс и не сумела стать лидером конференции.
Результаты матчей 3 декабря
Нью-Йорк Рейнджерс - Даллас Старз – 3:2 (в овертайме)
Шайбы: 06:51 Соуси (Лаба, Шири) – 1:0, 09:04 Капобьянко – 1:1, 49:32 Рантанен (Джонстон) – 1:2, 57:47 Кайлле (Трочек, Панарин) – 2:2, 61:09 Гавриков (Панарин, Зибанежад) – 3:2.
Монреаль Канадиенс - Оттава Сенаторз – 2:5
Шайбы: 03:37 Слафковски (Кофилд, Сузуки) – 1:0 (больш.), 04:01 Зеттерлунд (Клевен, Спенс) – 1:1, 16:53 Зуб (Ткачак, Зеттерлунд) – 1:2, 25:48 Сэндерсон (Амадио) – 1:3, 26:58 Батерсон (Клевен, Спенс) – 1:4, 28:50 Сузуки (Кофилд, Хатсон) – 2:4 (больш.), 52:43 Ткачак (Штюцле, Перрон) – 2:5.
Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз – 5:4
Шайбы: 06:52 ван Римсдайк (Юханссон, Зайдер) – 1:0, 13:49 Зайдер (Кэйн, Дебринкет) – 2:0, 21:35 Дебринкет – 3:0, 31:09 Аспирот (Задоров, Жанно) – 3:1, 35:38 Стивс (Линдхольм, Гики) – 3:2, 36:15 Чиарот (Ларкин, Рэймонд) – 4:2, 43:55 Рэймонд (Зайдер, Кэйн) – 5:2 (больш.), 54:57 Хуснутдинов (Линдхольм, Гики) – 5:3, 59:48 Стивс (Заха, Линдхольм) – 5:4.
Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг – 2:1
Шайбы: 20:55 Хорват (Шабанов) – 1:0, 45:30 Дюклер (Ричи, Деанджело) – 2:0, 56:26 Джеймс (Лиллеберг, Пол) – 2:1.
Флорида Пантерз - Торонто Мейпл Лифс – 1:4
Шайбы: 05:24 Стечер (Макмэнн, Джошуа) – 0:1, 07:54 Джошуа (Макмэнн, Стечер) – 0:2, 34:43 Райнхарт (Лунделль) – 1:2 (меньш.), 52:18 Лоутон (Лоренц) – 1:3, 59:41 Таварес (Мэттьюс, Доми) – 1:4.
Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз – 5:1
Шайбы: 06:24 Шефер (Свечков, Хаг) – 1:0, 25:04 Стэмкос (Евангелиста, О’Райлли) – 2:0, 34:25 Маршессо (Йоси, Хаг) – 3:0, 35:32 Висблатт (Бантинг, Штястны) – 4:0, 42:59 Бантинг (Вилсби, Джост) – 5:0, 53:39 Фрост (Кадри, Юбердо) – 5:1 (больш.).
Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс – 3:1
Шайбы: 02:55 Карлссон (Бэйнс, Рятю) – 0:1, 19:23 Маккиннон (Тэйвс, Малински) – 1:1, 33:52 Нелсон (Ландескуг, Колтон) – 2:1, 39:26 Маккиннон (Ландескуг, Мэнсон) – 3:1.
Эдмонтон Ойлерз - Миннесота Уайлд – 0:1
Шайбы: 13:11 Брудин (Штурм) – 0:1.
Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс – 4:3 (по буллитам)
Шайбы: 00:27 Барбашев (Боумэн, Теодор) – 1:0, 01:23 Мур (Бертуцци, Назар) – 1:1, 31:22 Бертуцци – 1:2, 37:19 Хаттон (Стоун) – 2:2, 44:45 Бедард (Бураковски, Грин) – 2:3, 57:32 Боумэн (Теодор, Барбашев) – 3:3, победный буллит – Теодор – 4:3.
Лос-Анджелес Кингз - Вашингтон Кэпиталз – 1:3
Шайбы: 14:50 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 0:1 (больш.), 25:28 Кемпе (Копитар, Мур) – 1:1, 41:18 Бовилье (Макмайкл, Овечкин) – 1:2, 58:18 Протас (Фегервары, Карлсон) – 1:3.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!