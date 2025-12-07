iSport.ua
НХЛ: Эдмонтон Ойлерз обыграл Виннипег, Кингз разгромил Чикаго

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:32
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на воскресенья, 7 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках короткой программы вечера сыграли 10 поединков.

Результаты матчей НХЛ за 7 декабря

Оттава Сенаторз – Сент-Луис Блюз – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Калгари Флэймз – Юта Мамонт – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Бостон Брюинз – Нью-Джерси Дэвилз – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Торонто Мэйпл Лифс – Монреаль Канадиенс – 1:2 (Б) (0:0, 0:1, 1:0 Б 0:1)

Каролина Харрикейнз – Нэшвилл Предаторз – 6:3 (3:0, 1:0, 2:3)

Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Лос-Анджелес Кингз – Чикаго Блэкхокс – 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

Эдмонтон Ойлерз – Виннипег Джетс – 6:2 (4:0, 1:0, 1:2)

Ванкувер Кэнакс – Миннесота Уайлд – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Сиэтл Кракен – Детройт Ред Уингз – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

