НХЛ: Эдмонтон Ойлерз обыграл Виннипег, Кингз разгромил Чикаго
В ночь на воскресенья, 7 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках короткой программы вечера сыграли 10 поединков.
Результаты матчей НХЛ за 7 декабря
Оттава Сенаторз – Сент-Луис Блюз – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Калгари Флэймз – Юта Мамонт – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Бостон Брюинз – Нью-Джерси Дэвилз – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Торонто Мэйпл Лифс – Монреаль Канадиенс – 1:2 (Б) (0:0, 0:1, 1:0 Б 0:1)
Каролина Харрикейнз – Нэшвилл Предаторз – 6:3 (3:0, 1:0, 2:3)
Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Лос-Анджелес Кингз – Чикаго Блэкхокс – 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Эдмонтон Ойлерз – Виннипег Джетс – 6:2 (4:0, 1:0, 1:2)
Ванкувер Кэнакс – Миннесота Уайлд – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Сиэтл Кракен – Детройт Ред Уингз – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
