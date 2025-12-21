НХЛ: Калгари обыграл Вегас, Сиэтл проиграл Сан-Хосе
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на воскресенье, 21 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли 12 поединков.
Результаты матчей НХЛ за 21 декабря
Рейнджерс – Филадельфия 5:4 (1:0, 1:4, 2:0, ОТ – 0:0, Буллиты – 2:0)
Миннесота – Эдмонтон 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
Оттава – Чикаго 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
Баффало – Айлендерс 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, ОТ – 0:0, Буллиты 2:1)
Флорида – Сент-Луис 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Бостон – Ванкувер 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, ОТ – 0:0, Буллиты 0:1)
Монреаль – Питтсбург 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Нэшвилл – Торонто 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Тампа – Каролина 6:4 (0:3, 3:0, 3:1)
Анахайм – Коламбус 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Калгари – Вегас 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Сан-Хосе – Сиэтл 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
