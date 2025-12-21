iSport.ua
НХЛ: Калгари обыграл Вегас, Сиэтл проиграл Сан-Хосе

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:36       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на воскресенье, 21 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли 12 поединков.

Результаты матчей НХЛ за 21 декабря

Рейнджерс – Филадельфия 5:4 (1:0, 1:4, 2:0, ОТ – 0:0, Буллиты – 2:0)

Миннесота – Эдмонтон 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Оттава – Чикаго 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Баффало – Айлендерс 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, ОТ – 0:0, Буллиты 2:1)

Флорида – Сент-Луис 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Бостон – Ванкувер 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, ОТ – 0:0, Буллиты 0:1)

Монреаль – Питтсбург 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Нэшвилл – Торонто 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Тампа – Каролина 6:4 (0:3, 3:0, 3:1)

Анахайм – Коламбус 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Калгари – Вегас 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Сан-Хосе – Сиэтл 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

