iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Баффало обыграло Бостон, Миннесота выиграла у Виннипега

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:11       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на воскресенья, 28 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли 13 поединков.

Результаты матчей НХЛ за 28 декабря

Айлендерс – Рейнджерс 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Баффало – Бостон 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Виннипег – Миннесота 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, ОТ – 0:1)

Каролина – Детройт 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Нью-Джерси – Вашингтон 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, ОТ – 0:1)

Торонто – Оттава 7:5 (2:1, 3:1, 2:3)

Флорида – Тампа-Бэй 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Даллас – Чикаго 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, ОТ – 0:0, буллиты – 1:2)

Сент-Луис – Нэшвилл 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Лос-Анджелес – Анахайм 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)

Ванкувер – Сан-Хосе 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)

Вегас – Колорадо 5:6 (1:0, 3:2, 1:3, ОТ – 0:0, буллиты – 1:2)

Калгари – Эдмонтон 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона
Спортивный директор Аль-Иттихада допустил трансфер звезды Реала в саудовскую лигу Спортивный директор Аль-Иттихада допустил трансфер звезды Реала в саудовскую лигу
НБА: Юта с Михайлюком победила Сан-Антонио, а Милуоки обыграл Чикаго НБА: Юта с Михайлюком победила Сан-Антонио, а Милуоки обыграл Чикаго
Макгрегор - о возможном бое с Полом: Там было очень выгодное предложение Макгрегор - о возможном бое с Полом: Там было очень выгодное предложение

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

НБА10:02
Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона
Другие страны09:42
Спортивный директор Аль-Иттихада допустил трансфер звезды Реала в саудовскую лигу
НХЛ09:11
НХЛ: Баффало обыграло Бостон, Миннесота выиграла у Виннипега
НБА08:46
НБА: Юта с Михайлюком победила Сан-Антонио, а Милуоки обыграл Чикаго
ММА08:21
Макгрегор - о возможном бое с Полом: Там было очень выгодное предложение
Европа08:02
Ювентус и Интер ведут переговоры по хавбеку
Европа07:46
Барселона присматривается к двум защитникам из Бундеслиги
Европа07:24
Оценка Миколенко в матче Эвертон - Бернли
Европа07:09
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Кубок африканских наций-2025: Сенегал и ДР Конго разошлись ничьей, Нигерия вырвала победу у Туниса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK