НХЛ: Баффало обыграло Бостон, Миннесота выиграла у Виннипега
В ночь на воскресенья, 28 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли 13 поединков.
Результаты матчей НХЛ за 28 декабря
Айлендерс – Рейнджерс 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Баффало – Бостон 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Виннипег – Миннесота 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, ОТ – 0:1)
Каролина – Детройт 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Нью-Джерси – Вашингтон 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, ОТ – 0:1)
Торонто – Оттава 7:5 (2:1, 3:1, 2:3)
Флорида – Тампа-Бэй 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Даллас – Чикаго 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, ОТ – 0:0, буллиты – 1:2)
Сент-Луис – Нэшвилл 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Лос-Анджелес – Анахайм 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)
Ванкувер – Сан-Хосе 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)
Вегас – Колорадо 5:6 (1:0, 3:2, 1:3, ОТ – 0:0, буллиты – 1:2)
Калгари – Эдмонтон 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
