НХЛ: Эдмонтон уступил Виннипегу, Калгари обыграло Бостон
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 30 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись одинадцать матчей.
Результаты матчей НХЛ за 30 декабря
Каролина – Рейнджерс 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0 ОТ)
Флорида – Вашингтон Кэпиталз 5:3 (2:2, 0:0, 3:1)
Виннипег – Эдмонтон 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Оттава – Коламбус 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Сент-Луис – Баффало 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Калгари – Бостон 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0 ОТ)
Колорадо – Лос-Анджелес 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Юта – Нэшвилл 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Анахайм – Сан-Хосе 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Вегас – Миннесота 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Сиэтл – Ванкувер 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1 по буллитам)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!