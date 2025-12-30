iSport.ua
НХЛ: Эдмонтон уступил Виннипегу, Калгари обыграло Бостон

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:05       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на вторник, 30 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись одинадцать матчей.

Результаты матчей НХЛ за 30 декабря

Каролина – Рейнджерс 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0 ОТ)

Флорида – Вашингтон Кэпиталз 5:3 (2:2, 0:0, 3:1)

Виннипег – Эдмонтон 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Оттава – Коламбус 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Сент-Луис – Баффало 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Калгари – Бостон 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0 ОТ)

Колорадо – Лос-Анджелес 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Юта – Нэшвилл 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Анахайм – Сан-Хосе 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Вегас – Миннесота 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Сиэтл – Ванкувер 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1 по буллитам)

