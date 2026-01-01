НХЛ: Эдмонтон проиграл Бостону, Тампа обыграла Анахайм
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на четверг, 1 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 1 января
Эдмонтон – Бостон – 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
Калгари – Филадельфия – 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Колорадо – Сент-Луис – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Даллас – Баффало – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Коламбус – Нью-Джерси – 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Детройт – Виннипег – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Сан-Хосе – Миннесота – 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
Анахайм – Тампа-Бэй – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Вегас – Нэшвилл – 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)
Вашингтон – Рейнджерс – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
