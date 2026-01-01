iSport.ua
НХЛ: Эдмонтон проиграл Бостону, Тампа обыграла Анахайм

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 11:03       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на четверг, 1 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 1 января

Эдмонтон – Бостон – 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Калгари – Филадельфия – 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Колорадо – Сент-Луис – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Даллас – Баффало – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Коламбус – Нью-Джерси – 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Детройт – Виннипег – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Сан-Хосе – Миннесота – 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

Анахайм – Тампа-Бэй – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Вегас – Нэшвилл – 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Вашингтон – Рейнджерс – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

