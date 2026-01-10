НХЛ: Вашингтон обыграл Чикаго, Виннипег победил Лос-Анджелес
В ночь на субботу, 10 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись всего три матча.
Результаты матчей НХЛ за 10 января
Чикаго – Вашингтон – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
0:1 – 4 Бовилье (Карлсон, Фегервары)
0:2 – 15 Макмайкл (Леонард)
0:3 – 18 Фрэнк (Дауд, Карлсон)
1:3 – 28 Мур (Лардис, Гризлик)
1:4 – 32 Сурдиф (Леонард, Макмайкл)
1:5 – 53 Овечкин (Фегервары)
Виннипег – Лос-Анджелес – 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
1:0 – 1 Наместников (Нидеррайтер, Стэнли)
2:0 – 18 Кепке (Пирсон, Сэмберг)
3:0 – 22 Тэйвс (Перфетти, Миллер)
3:1 – 29 Байфилд (Фогеле, Уорд)
4:1 – 32 Шайфли (Виларди, Коннор)
5:1 – 39 Шайфли (Виларди, Перфетти)
Юта – Сент-Луис – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
1:0 – 15 Шмалц (Сергачев, Келлер)
2:0 – 27 Крауз (Марино, Келлер)
2:1 – 27 Сундквист (Уокер)
3:1 – 31 Дурзи (Крауз, Шмалц)
3:2 – 36 Бучневич (Томас, Снаггеруд)
4:2 – 46 Шмалц (Келлер, Петерка)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!