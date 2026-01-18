iSport.ua
НХЛ: Вашингтон проиграл Флориде, Питтсбург уступил Коламбусу

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:30       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на воскресенья, 18 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 18 января

Вегас – Нэшвилл – 7:2 (0:1, 2:0, 5:1)

Ванкувер – Эдмонтон – 0:6 (0:0, 0:6, 0:0)

Анахайм – Лос-Анджелес – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Чикаго – Бостон – 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Вашингтон – Флорида – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Питтсбург – Коламбус – 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

Оттава – Монреаль – 5:6 (0:2, 4:1, 1:2, 0:1)

Нью-Джерси – Каролина – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Виннипег – Торонто – 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)

Юта – Сиэтл – 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Калгари – Айлендерс – 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Филадельфия – Рейнджерс – 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Баффало – Миннесота – 4:5 (1:2, 3:2, 0:0, 0:1)

