НХЛ: Вашингтон проиграл Флориде, Питтсбург уступил Коламбусу
В ночь на воскресенья, 18 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 18 января
Вегас – Нэшвилл – 7:2 (0:1, 2:0, 5:1)
Ванкувер – Эдмонтон – 0:6 (0:0, 0:6, 0:0)
Анахайм – Лос-Анджелес – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Чикаго – Бостон – 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Вашингтон – Флорида – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Питтсбург – Коламбус – 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Оттава – Монреаль – 5:6 (0:2, 4:1, 1:2, 0:1)
Нью-Джерси – Каролина – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Виннипег – Торонто – 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)
Юта – Сиэтл – 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Калгари – Айлендерс – 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
Филадельфия – Рейнджерс – 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)
Баффало – Миннесота – 4:5 (1:2, 3:2, 0:0, 0:1)
