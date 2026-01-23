НХЛ: Бостон обыграл Вегас, Миннесота победила Детройт
В ночь на пятницю, 23 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 23 января
Миннесота – Детройт – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 4 Рэймонд (Ларкин, Зайдер)
1:1 – 17 Капризов (К. Хьюз, Зукарелло-Асен)
1:2 – 36 Рэймонд (Каспер)
2:2 – 41 Зукарелло-Асен (Фэйбер, К. Хьюз)
2:3 – 45 ван Римсдайк (Хэмоник, Финни)
3:3 – 46 Зукарелло-Асен (Капризов, Хартман)
4:3 – 61 Капризов (К. Хьюз)
Эдмонтон – Питтсбург – 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
Шайбы:
0:1 – 2 Манта (Клифтон, Брэзо)
0:2 – 2 Манта (Кулак, Брэзо)
0:3 – 2 Кросби (Сент-Ивэни, Ши)
1:3 – 25 Уолмэн (Янмарк-Нюлен)
1:4 – 32 Ракелль (Раст, Малкин)
1:5 – 34 Малкин
1:6 – 42 Чинахов (Сент-Ивэни, Новак)
2:6 – 53 Савой (Экхольм, Бушар)
Нэшвилл – Оттава – 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Шайбы:
0:1 – 6 Холлидей (Казинс, Эллер)
0:2 – 14 Грейг (Сэндерсон, Амадио)
0:3 – 30 Брэди Ткачак (Зуб, Козенс)
1:3 – 38 Стэмкос (Форсберг, Евангелиста)
2:3 – 48 Маршессо (Евангелиста, Бантинг)
3:3 – 50 Стэмкос (Йоси, О′Райлли)
4:3 – 58 Стэмкос (Бланкенбург, О′Райлли)
5:3 – 59 Смит (О′Райлли, Хаула)
Виннипег – Флорида – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы:
0:1 – 38 Беннетт (Мэттью Ткачак)
1:1 – 45 Перфетти (Тэйвс)
Каролина – Чикаго – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы:
0:1 – 11 Михеев
1:1 – 12 Нюстрем (Котканиеми)
1:2 – 24 Лардис (Мур, Донато)
2:2 – 29 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук)
2:3 – 53 Мерфи (Михеев, Бертуцци)
3:3 – 54 Блэйк (Холл, Станковен)
Монреаль – Баффало – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 1 Цукер (Маклауд, Куинн)
0:2 – 14 Маленстин (Самуэльссон)
0:3 – 22 Бенсон (Эстлунд, Хелениус)
1:3 – 23 Кофилд (Мэтисон, Сузуки)
2:3 – 31 Сузуки (Болдук)
2:4 – 59 Кребс (Томпсон)
Коламбус – Даллас – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 – 8 Веренски (Лундстрем, Сиверсон)
Бостон – Вегас – 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 9 Макэвой (Гики, Пастрняк)
2:0 – 9 Линдхольм (Гики, Пастрняк)
3:0 – 10 Жанно (Курали)
4:0 – 27 Пастрняк (Линдхольм, Задоров)
4:1 – 41 Айкел (Корчак, Хэнифин)
4:2 – 43 Гертл (Айкел, Стоун)
4:3 – 57 Дорофеев (Марнер, Теодор)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!