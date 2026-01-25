НХЛ: Эдмонтон вырвал победу у Вашингтона, Миннесота уступила Флориде
В ночь на воксресенья, 25 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 25 января
Эдмонтон – Вашингтон – 6:5 (1:1, 1:2, 3:2, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 19 Бушар (Хайман, Экхольм)
1:1 – 19 Протас (Уилсон, Сандин)
2:1 – 24 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль)
2:2 – 26 Сурдиф (Макмайкл, Лапьер)
2:3 – 34 Бовилье (Фрэнк, Карлсон)
3:3 – 44 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)
3:4 – 46 Строум (Уилсон, Чикран)
4:4 – 48 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Бушар)
4:5 – 55 Макмайкл (Сурдиф, Карлсон)
5:5 – 59 Хайман (Бушар, Макдэвид)
6:5 – 61 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар)
Миннесота – Флорида – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 6 Райнхарт (Верхэге, Экблад)
1:1 – 9 Капризов (Зукарелло-Асен, Болди)
1:2 – 18 Маршанд (Мэттью Ткачак, Райнхарт)
2:2 – 24 Эрикссон Эк (К. Хьюз, Капризов)
3:2 – 52 Болди
3:3 – 53 Беннетт (Маршанд, Мэттью Ткачак)
3:4 – 63 Маршанд (Верхэге)
Сент-Луис – Лос-Анджелес – 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
Шайбы:
0:1 – 4 Уорд (Хелениус, Мэлот)
0:2 – 21 Думулин (Кемпе, Лаферрье)
1:2 – 22 Дворски (Жозеф, Стенберг)
2:2 – 26 Шенн (Снаггеруд, Бучневич)
3:2 – 28 Кайру (Фаулер, Майллу)
3:3 – 30 Лаферрье (Андерсон, Перри)
3:4 – 51 Мур (Армия, Кларк)
4:4 – 57 Кайру (Фолк)
Оттава – Каролина – 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 – 3 Каррье (Чэтфилд, Янковски)
0:2 – 5 Джарвис (Никишин)
0:3 – 18 Холл (Чэтфилд, Блэйк)
0:4 – 29 Свечников (Джарвис, Элерс)
1:4 – 32 Штюцле (Жиру, Сэндерсон)
Коламбус – Тампа-Бэй – 8:5 (4:2, 2:2, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 5 Силлинджер (Койл)
1:1 – 7 Генцел
2:1 – 8 Марчмент (Гадбрэнсон)
2:2 – 10 Рэддиш (Генцел, Кучеров)
3:2 – 18 Фантилли (Марчмент, Марченко)
4:2 – 19 Воронков
4:3 – 23 Кучеров (Сирелли, Хэйгл)
4:4 – 24 Сирелли (Хэйгл, Кучеров)
5:4 – 29 Марчмент (Койл, Веренски)
6:4 – 39 Койл (Веренски, Фантилли)
7:4 – 54 Монахан
7:5 – 58 Генцел (Сирелли, Кучеров)
8:5 – 59 Марчмент (Марченко, Фантилли)
Бостон – Монреаль – 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
Шайбы:
0:1 – 6 Кофилд (Эванс, Мэтисон)
1:1 – 21 Арвидссон (Миттлстадт, Минтен)
1:2 – 27 Кофилд (Слафковски, Сузуки)
2:2 – 29 Гики (Макэвой, Пастрняк)
2:3 – 33 Кофилд (Хатсон, Сузуки)
3:3 – 53 Минтен (Макэвой, Линдхольм)
4:3 – 54 Гики (Заха, Макэвой)
Виннипег – Детройт – 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Шайбы:
1:0 – 30 Кепке (Баррон, Стэнли)
1:1 – 35 Комфер (Копп)
1:2 – 41 Комфер (ван Римсдайк, Финни)
1:3 – 48 Рэймонд (Бернар-Докер, Каспер)
1:4 – 58 Дебринкет (Кэйн, Копп)
1:5 – 58 Каспер (Рэймонд)
Нэшвилл – Юта – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Шайбы:
1:0 – 3 Стэмкос (Йоси)
1:1 – 23 Келлер (Дурзи, Сергачев)
1:2 – 25 Карконе (Ямамото)
1:3 – 28 Ямамото (Дурзи, Сергачев)
2:3 – 36 Маршессо (Шей)
2:4 – 51 Хэйтон (Сергачев, Гюнтер)
2:5 – 58 Петерка (Хэйтон, Гюнтер)
Айлендерс – Баффало – 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Шайбы:
0:1 – 21 Цукер (Маклауд, Куинн)
0:2 – 39 Томпсон (Самуэльссон, Бенсон)
0:3 – 41 Цукер (Маклауд)
0:4 – 54 Далин (Кребс)
0:5 – 54 Так (Кесселринг, Самуэльссон)
