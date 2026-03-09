iSport.ua
НХЛ: Питтсбург вырвал победу у Бостона, Колорадо одолел Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:43       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на понедельник, 9 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 8 марта

Вегас – Эдмонтон – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Анахайм – Сент-Луис – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Нью-Джерси – Детройт – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Баффало – Тампа-Бэй – 8:7 (1:0, 3:4, 4:3)

Даллас – Чикаго – 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Питтсбург – Бостон – 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0)

Колорадо – Миннесота – 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 2:1)

