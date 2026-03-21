НХЛ: Юта уступила Анахайму, Колорадо победил Чикаго
В ночь на субботу, 21 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 20 марта
Торонто – Каролина – 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
Шайба:
1:0 – 11 Джошуа (Маччелли, Грул)
1:1 – 25 Дж.Стаал (Ахо, Джарвис)
1:2 – 32 Робинсон
2:2 – 33 Таварес (Маккейб, Йернкрук)
2:3 – 37 Миллер
3:3 – 53 В. Нюландер (Маччелли)
3:4 – 61 Никишин (Ахо, Джарвис)
Вашингтон – Нью-Джерси – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Шайба:
1:0 – 9 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхэйм)
2:0 – 58 Протас (Уилсон, Дюбуа)
2:1 – 59 Братт (Джек Хьюз)
Чикаго – Колорадо – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Шайба:
0:1 – 13 Нечас (Маккиннон, Ничушкин)
0:2 – 15 Нелсон (Нечас, Макар)
1:2 – 26 Кайзер (Ринзель, Грин)
1:3 – 41 Кадри (Нечас, Маккиннон)
1:4 – 48 Ничушкин (Маккиннон)
Калгари – Флорида – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Шайба:
1:0 – 27 Фараби (Колман)
2:0 – 30 Олофссон (Мяяття, Клапка)
2:1 – 44 Грир (Носек, Себранго)
3:1 – 57 Фрост (Парех, Шарангович)
4:1 – 57 Коронато (Колман, Гридин)
Юта – Анахайм – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Шайба:
1:0 – 1 Гюнтер (Петерка, Дурзи)
1:1 – 13 Пелинг (Минтюков, Киллорн)
1:2 – 29 Киллорн (Сеннеке)
1:3 – 58 Готье (Карлсон, Вил)
1:4 – 59 Гранлунд (Киллорн, Пелинг)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!