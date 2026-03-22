НХЛ: Эдмонтон проиграл Тампе, Питтсбург одолел Виннипег

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:24       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на воскресенья, 22 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей. 

Результаты матчей НХЛ за 21 марта

Эдмонтон – Тампа-Бэй – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Шайбы:
1:0 – 19 Макдэвид (Бушар)
1:1 – 21 Сирелли (Хэйгл, Кучеров)
1:2 – 32 Генцел (Пойнт, Кучеров)
1:3 – 37 Кучеров (Мозер)
2:3 – 47 Самански 
2:4 – 55 Кучеров (Хэйгл)
2:5 – 59 Сирелли 

Детройт – Бостон – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайбы:
1:0 – 23 Рэймонд (Кэйн, Копп)
1:1 – 25 Пастрняк (Гики, Макэвой)
2:1 – 44 Дебринкет (Зайдер)
2:2 – 46 Линдхольм (Лорей, Гики)
2:3 – 49 Задоров (Макэвой, Гики)
2:4 – 58 Хуснутдинов (Линдхольм, Пастрняк)

Оттава – Торонто – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Шайбы:
1:0 – 14 Штюцле (Батерсон, Шабо)
2:0 – 29 Жиру (Спенс, Клевен)
3:0 – 37 Фогеле 
3:1 – 38 Таварес (Карло, Коуэн)
3:2 – 44 Коуэн (В. Нюландер, Бенуа)
4:2 – 49 Амадио (Пинто, Спенс)
5:2 – 53 Грейг (Клевен, Козенс)

Монреаль – Айлендерс – 7:3 (1:2, 2:0, 4:1)

Шайбы:
1:0 – 4 Слафковски (Кофилд, Сузуки)
1:1 – 6 Хейнеман (Ли)
1:2 – 13 Хольмстрем (Пелек)
2:2 – 37 Ньюхук (Капанен, Гуле)
3:2 – 39 Кофилд (Слафковски, Сузуки)
3:3 – 41 Шефер (Хорват, Барзэл)
4:3 – 43 Гуле (Галлахер, Каррье)
5:3 – 48 Слафковски (Сузуки, Кофилд)
6:3 – 51 Кофилд (Гуле, Слафковски)
7:3 – 55 Кофилд (Сузуки)

Ванкувер – Сент-Луис – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Шайбы:
0:1 – 30 Сутер (Холлоуэй, Томас)
0:2 – 31 Бучневич (Майллу, Броберг)
1:2 – 48 Гронек (Росси, Петтерссон)
1:3 – 59 Кайру (Майллу, Бучневич)

Коламбус – Сиэтл – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Шайбы:
1:0 – 2 Хейнен (Веренски, Дженнер)
2:0 – 8 Сиверсон (Веренски, Силлинджер)
3:0 – 15 Оливер (Веренски, Силлинджер)
3:1 – 16 Данн (Годро, Какко)
3:2 – 28 Какко (Монтур, Толванен)
4:2 – 29 Джонсон (Фантилли, Гарланд)
5:2 – 57 Силлинджер (Оливер)

Миннесота – Даллас – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:
0:1 – 14 Робертсон (Дюшен, Хейсканен)
1:1 – 30 Бринк (Сперджен, К. Хьюз)
2:1 – 63 Тарасенко (К. Хьюз, Бринк)

Сан-Хосе – Филадельфия – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы:
0:1 – 22 Типпет (Джулсен, Зеграс)
1:1 – 33 Орлов (Селебрини, Эклунд)
1:2 – 41 Дворак (Мичков, Конекны)
1:3 – 58 Сэнхайм 
1:4 – 59 Кэйтс (Дворак)

Лос-Анджелес – Баффало – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайбы:
1:0 – 10 Панарин (Кемпе, Копитар)
1:1 – 24 Томпсон (Самуэльссон, Кребс)
1:2 – 51 Кэррик (Метса, Бенсон)
1:3 – 52 Далин 
1:4 – 57 Бенсон (Маленстин, Норрис)

Нэшвилл – Вегас – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Шайбы:
1:0 – 1 Стэмкос (О′Райлли)
2:0 – 21 Стэмкос (Маршессо, Форсберг)
3:0 – 31 Джост (Шей)
3:1 – 33 Теодор (Хауден, Барбашев)
4:1 – 34 О′Райлли (Йоси, Стэмкос)

Питтсбург – Виннипег – 5:4 (2:1, 1:0, 2:2, 0:0)

Шайбы:
1:0 – 1 Чинахов (Уозерспун, Малкин)
2:0 – 2 Ракелль (Жирар, Раст)
2:1 – 3 Баррон (Ламберт)
2:2 – 26 Кепке (Лаури)
3:2 – 35 Карлссон (Чинахов, Уозерспун)
3:3 – 44 Пионк (Нюквист, Тэйвс)
3:4 – 48 Ламберт 
4:4 – 52 Карлссон (Кросби, Раст)

