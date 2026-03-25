НХЛ: Вашингтон проиграл Сент-Луису, Тампа забросила 6 шайб Миннесоте
В ночь на среду, 25 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 24 марта
Айлендерс – Чикаго – 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Филадельфия – Коламбус – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Питтсбург – Колорадо – 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Бостон – Торонто – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Детройт – Оттава – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Флорида – Сиэтл – 5:4 (0:0, 1:0, 3:4, 0:0, по буллитам - 1:0)
Монреаль – Каролина – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Тампа-Бэй – Миннесота – 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Виннипег – Вегас – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Сент-Луис – Вашингтон – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Нэшвилл – Сан-Хосе – 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)
Даллас – Нью-Джерси – 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)
Калгари – Лос-Анджелес – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Юта – Эдмонтон – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Ванкувер – Анахайм – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
