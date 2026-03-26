НХЛ: Бостон обыграл в овертайме Баффало, Торонто сумел забросить 4 шайб

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:14       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на четверг, 26 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 25 марта

Баффало – Бостон – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы:
0:1 – 11 Пастрняк (Хуснутдинов, Минтен)
1:1 – 15 Цукер (Куинн, Томпсон)
1:2 – 29 Арвидссон (Задоров, Пастрняк)
2:2 – 45 Бенсон 
3:2 – 45 Цукер (Томпсон)
3:3 – 54 Миттлстадт (Заха, Аспирот)
3:4 – 61 Заха (Макэвой, Пастрняк)

Торонто – Рейнджерс – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Шайбы:
1:0 – 5 Маккейб (Джошуа, Маччелли)
2:0 – 12 Робертсон (Доми)
3:0 – 25 Джошуа (Уолл, Маччелли)
3:1 – 30 Лафреньер (Фокс, Миллер)
3:2 – 38 Зибанежад (Фокс, Лафреньер)
4:2 – 51 Таварес 
4:3 – 53 Зибанежад (Лафреньер, Перро)

Статьи по теме

Арсенал расстался с техническим директором Арсенал расстался с техническим директором
Микаэла Шиффрин повторила рекорд по победам в общем зачете Кубка мира Микаэла Шиффрин повторила рекорд по победам в общем зачете Кубка мира
Мозес Итаума перед боем против Франклина: "Это может быть мой самый тяжёлый бой" Мозес Итаума перед боем против Франклина: "Это может быть мой самый тяжёлый бой"
Украина – Швеция: превью матча полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026 Украина – Швеция: превью матча полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

