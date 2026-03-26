НХЛ: Бостон обыграл в овертайме Баффало, Торонто сумел забросить 4 шайб
В ночь на четверг, 26 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.
Результаты матчей НХЛ за 25 марта
Баффало – Бостон – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 11 Пастрняк (Хуснутдинов, Минтен)
1:1 – 15 Цукер (Куинн, Томпсон)
1:2 – 29 Арвидссон (Задоров, Пастрняк)
2:2 – 45 Бенсон
3:2 – 45 Цукер (Томпсон)
3:3 – 54 Миттлстадт (Заха, Аспирот)
3:4 – 61 Заха (Макэвой, Пастрняк)
Торонто – Рейнджерс – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Шайбы:
1:0 – 5 Маккейб (Джошуа, Маччелли)
2:0 – 12 Робертсон (Доми)
3:0 – 25 Джошуа (Уолл, Маччелли)
3:1 – 30 Лафреньер (Фокс, Миллер)
3:2 – 38 Зибанежад (Фокс, Лафреньер)
4:2 – 51 Таварес
4:3 – 53 Зибанежад (Лафреньер, Перро)
