iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Баффало проиграл Детройту, а Рейнджерс забили 6 голов

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:18       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на субботу, 28 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 27 марта

Рейнджерс – Чикаго – 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Шайбы: 
0:1 – 17 Лардис (Влашич, Бертуцци)
1:1 – 18 Миллер (Шнайдер, Шири)
2:1 – 25 Робертсон ( Миллер)
3:1 – 28 Сикора (Трочек, Кайлле)
4:1 – 36 Бродзински (Хмеларж, Борген)
5:1 – 53 Лафреньер ( Миллер, Фокс)
6:1 – 56 Бродзински (Фортескью, Рэддиш)

Баффало – Детройт – 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Шайбы: 
0:1 – 4 Дебринкет (Ларкин, Зайдер)
0:2 – 9 Рэймонд (Зайдер)
0:3 – 16 Каспер (ван Римсдайк, Финни)
1:3 – 25 Томпсон (Тимминс, Кребс)
1:4 – 55 Бернар-Докер (Дебринкет, Кэйн)
2:4 – 56 Далин (Байрэм, Пирсон)
2:5 – 58 Кэйн (Дебринкет)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK