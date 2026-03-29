НХЛ: Юта забросила 6 шайб Лос-Анджелесу, Питтсбург уступил Далласу
В ночь на воскресенья, 29 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 28 марта
Айлендерс – Флорида – 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Оттава – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Эдмонтон – Анахайм – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Бостон – Миннесота – 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Каролина – Нью-Джерси – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Вегас – Вашингтон – 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Калгари – Ванкувер – 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
Лос-Анджелес – Юта – 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
Детройт – Филадельфия – 3:5 (0:1, 0:2, 3:2)
Сент-Луис – Торонто – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Нэшвилл – Монреаль – 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Колорадо – Виннипег – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Баффало – Сиэтл – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 2:0)
Питтсбург – Даллас – 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Коламбус – Сан-Хосе – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!