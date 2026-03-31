НХЛ: Вегас обыграл Ванкувер, Питтсбург забил 8 шайб Айлендерс
В ночь на вторник, 31 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 30 марта
Айлендерс – Питтсбург – 3:8 (0:0, 3:5, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 21 Ли (Пажо, Боквист)
2:0 – 22 Барзэл (Боквист, Ричи)
2:1 – 26 Седерблум (Аччари, Дьюар)
3:1 – 29 Шенн (Ричи, Барзэл)
3:2 – 31 Ракелль (Уозерспун, Раст)
3:3 – 33 Ши (Кросби, Манта)
3:4 – 34 Манта (Уозерспун, Брэзо)
3:5 – 37 Манта (Летанг, Брэзо)
3:6 – 46 Хэйс (Новак, Киндел)
3:7 – 47 Ракелль (Жирар, Брэзо)
3:8 – 56 Раст (Летанг, Кросби)
Колорадо – Калгари – 9:2 (5:0, 1:1, 3:1)
Шайбы:
1:0 – 2 Друри (Малински, Келли)
2:0 – 6 Кадри (Макар, Нечас)
3:0 – 7 Кадри
4:0 – 9 Ландескуг (Ничушкин, Нелсон)
5:0 – 15 Келли (Друри, Макар)
5:1 – 23 Отманн (Бичер)
6:1 – 39 Маккиннон (Нелсон, Макар)
7:1 – 46 Нечас (Лехконен, Маккиннон)
8:1 – 48 Малински (Друри, Келли)
8:2 – 52 Строум (Олофссон, Шарангович)
9:2 – 56 Лехконен (Нечас, Маккиннон)
Вегас – Ванкувер – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 12 Кэйн (Дебраск)
1:1 – 27 Андерссон (Хэнифин, Гертл)
1:2 – 32 Босер (Петтерссон, Гронек)
2:2 – 37 Теодор (Стоун, Барбашев)
3:2 – 38 Смит (Макнэбб)
4:2 – 58 Смит (Дауд, Лоузон)
Анахайм – Торонто – 4:5 (2:1, 1:0, 1:3, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 6 Карлссон (Зеллвегер, Терри)
2:0 – 9 Готье (Крайдер, Гранлунд)
2:1 – 14 Таварес (Экман-Ларссон, В. Нюландер)
3:1 – 31 Джон Карлсон (Сеннеке, Лакомб)
3:2 – 46 Найз (Экман-Ларссон, В. Нюландер)
3:3 – 50 В. Нюландер (Коуэн)
3:4 – 57 Райлли (Таварес, В. Нюландер)
4:4 – 58 Карлссон (Лакомб, Труба)
4:5 – 64 Таварес (Коуэн, Райлли)
Сан-Хосе – Сент-Луис – 5:4 (3:2, 1:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 – 5 Линдштайн (Нейборс)
1:1 – 8 Веннберг (Тоффоли, Селебрини)
2:1 – 13 Селебрини (Веннберг, Орлов)
2:2 – 16 Бучневич (Нейборс)
3:2 – 19 Селебрини (Смит, Ледди)
4:2 – 30 Веннберг (Смит, Тоффоли)
4:3 – 39 Броберг (Томас, Холлоуэй)
4:4 – 52 Фаулер (Сутер, Кайру)
5:4 – 59 Годетт (Деарне, Ферраро)
