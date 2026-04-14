НХЛ: Тампа обыграла Детройт, Флорида победила Рейнджерс

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:56       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на вторник, 14 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 13 апреля

Вегас – Виннипег – 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)

Эдмонтон – Колорадо – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:3)

Сиэтл – Лос-Анджелес – 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Чикаго – Баффало – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Сент-Луис – Миннесота – 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

Нэшвилл – Сан-Хосе – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Торонто – Даллас – 5:6 (3:0, 0:3, 2:3)

Тампа-Бэй – Детройт – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

Филадельфия – Каролина – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Флорида – Рейнджерс – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Статьи по теме

Молодой хавбек Реала может покинуть команду Молодой хавбек Реала может покинуть команду
Фьюри заявил, сколько раз он выйдет на ринг в этом году Фьюри заявил, сколько раз он выйдет на ринг в этом году
Миколенко на выход? Эвертон принял решение по украинцу Миколенко на выход? Эвертон принял решение по украинцу
Лига чемпионов: превью 1/4 финала — Барса попробует оформить камбэк, Ливерпуль против ПСЖ Лига чемпионов: превью 1/4 финала — Барса попробует оформить камбэк, Ливерпуль против ПСЖ

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: ответные матчи ЛЧ, Барса против Атлетико, Ливерпуль сыграет с ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров

Последние новости

Европа11:06
Молодой хавбек Реала может покинуть команду
Бокс10:36
Фьюри заявил, сколько раз он выйдет на ринг в этом году
Европа09:58
Миколенко на выход? Эвертон принял решение по украинцу
Лига Чемпионов09:30
Лига чемпионов: превью 1/4 финала — Барса попробует оформить камбэк, Ливерпуль против ПСЖ
Европа09:26
Бавария и Барселона вступают в борьбу за вингера Милана
НХЛ08:56
НХЛ: Тампа обыграла Детройт, Флорида победила Рейнджерс
Лига Чемпионов08:29
Игра с Баварией может определить будущее ряда игроков Реала
Формула 107:59
Гасли намекнул на рекордное количество Гран-при в сезоне-2027
Лига Чемпионов07:33
Барселона обратилась к УЕФА из-за состояния поля на стадионе Атлетико
Европа07:06
Футбол сегодня: ответные матчи ЛЧ, Барса против Атлетико, Ливерпуль сыграет с ПСЖ
