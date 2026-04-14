НХЛ: Тампа обыграла Детройт, Флорида победила Рейнджерс
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 14 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 13 апреля
Вегас – Виннипег – 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)
Эдмонтон – Колорадо – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:3)
Сиэтл – Лос-Анджелес – 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)
Чикаго – Баффало – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Сент-Луис – Миннесота – 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Нэшвилл – Сан-Хосе – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Торонто – Даллас – 5:6 (3:0, 0:3, 2:3)
Тампа-Бэй – Детройт – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)
Филадельфия – Каролина – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Флорида – Рейнджерс – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
