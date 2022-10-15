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НХЛ: Тампа-Бэй добыла волевую победу у Коламбуса, Сан-Хосе уступил Каролине

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за пятницу, 14 октября.
Сегодня, 08:32
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
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В пятницу, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны четыре матча.

Детройт сумел дожать Монреаль, Коламбус не справился с давлением Тампа-Бэй, Виннипег разгромил Рейнджерс, а Каролина перевернула игру с Сан-Хосе.

Детройт - Монреаль – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 43 Седерблум (Сундквист, Расмуссен), 2:0 – 60 Расмуссен (Ларкин, Копп), 3:0 – 60 Мяяття (Сундквист, Расмуссен)

Коламбус – Тампа-Бэй – 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Годро (Дженнер, Дэнфорт), 1:1 – 15 Перри (Сергачев, Наместников), 1:2 – 16 Стэмкос (Флери, Киллорн), 2:2 – 16 Нюквист (Гадбрэнсон, Джонсон), 2:3 – 19 Колтон (Хедман, Перри), 2:4 – 28 Фут (Наместников, Колтон), 2:5 – 48 Стэмкос (Киллорн, Сергачев)

Виннипег – Рейнджерс – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Шайфли (Моррисси, Элерс), 1:1 – 44 Хант (Панарин, Трочек), 2:1 – 56 Ганье (Густафссон, Мяэналанен), 3:1 – 59 Шайфли (Элерс, Дюбуа), 4:1 – 60 Коннор (Уилер)

Сан-Хосе – Каролина – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Свечников (Карлссон, Мегна), 1:1 – 40 Нечас (Свечников), 1:2 – 59 Ахо (Терявяйнен, Пеши)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей
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