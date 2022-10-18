НХЛ: Вашингтон ярко обыграл Ванкувер, Лос-Анджелес дожал Детройт
В понедельник, 17 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны восемь матчей.
Бостон – Флорида – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Дебраск (), 1:1 – 25 Беннетт (Балцерс, Ткачак), 2:1 – 33 Бержерон (Дебраск), 3:1 – 48 Пастрняк (Клифтон, Бержерон), 4:1 – 53 Фредерик (Клифтон, Грир), 4:2 – 54 Форслинг (Луостаринен, Уайт), 4:3 – 59 Уайт (Форслинг, Беннетт), 5:3 – 60 Дебраск ()
Монреаль – Питтсбург – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 24 Малкин (Раст, Петтерссон), 0:2 – 28 Малкин (Жозеф, Раст), 1:2 – 42 Сузуки (Хоффман, Гуле), 2:2 – 58 Кофилд (Гуле, Друэн), 3:2 – 64 Дак (Сузуки, Монахан)
Рейнджерс – Анахайм – 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 8 Трочек (Панарин, Зибанежад), 2:0 – 14 Зибанежад (Панарин, Трочек), 2:1 – 16 Ватрано (Лундстрем, Регенда), 2:2 – 22 Зеграс (Куликов, Терри), 3:2 – 30 Какко (Фокс, Зибанежад), 4:2 – 38 Лафреньер (Труба, Хитил), 5:2 – 40 Панарин (Линдгрен, Фокс), 5:3 – 46 Комтуа (Терри, Шаттенкирк), 6:3 – 52 Зибанежад (Фокс, Панарин), 6:4 – 57 Грант (Регенда, Джонс)
Торонто – Аризона – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Шайбы: 0:1 – 20 Ричи (Мозер, Гостисбеер), 0:2 – 29 Фишер (Бьюгстэд), 1:2 – 53 В. Нюландер (Райлли, Таварес), 2:2 – 54 Марнер (), 2:3 – 59 Гостисбеер (Ричи, Келлер), 2:4 – 60 Крауз (Фишер)
Вашингтон – Ванкувер – 6:4 (1:1, 1:3, 4:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Овечкин (Строум, Юханссон), 1:1 – 20 Петтерссон (Экман-Ларссон, Хьюз), 2:1 – 22 Эллер (Фегервары), 2:2 – 29 Хорват (Босер, Пирсон), 2:3 – 29 Лазар (Петтерссон, Кузьменко), 2:4 – 38 Миллер (Петтерссон, Хьюз), 3:4 – 42 Строум (Юханссон, Карлсон), 4:4 – 49 Карлсон (Кузнецов, Овечкин), 5:4 – 53 Шири (Кузнецов, Овечкин), 6:4 – 58 Овечкин (Дженсен, Кузнецов)
Детройт – Лос-Анджелес – 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Эрни (Мяяття, Сутер), 1:1 – 5 Виларди (Даути, Иафалло), 1:2 – 15 Кемпе (Копитар, Фиала), 2:2 – 30 Перрон (Мяяття, Кубалик), 2:3 – 37 Дано (Дурзи, Мур), 3:3 – 52 Перрон (Сундквист, Гронек), 3:4 – 54 Копитар (Фиала, Кемпе), 4:4 – 60 Сундквист (Кубалик, Перрон), 4:5 – 62 Дано (Мур)
Миннесота – Колорадо – 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Шайбы: 0:1 – 4 Майерс (Жирар, Джонсон), 1:1 – 5 Капризов (Джост, Эддисон), 1:2 – 16 Жирар (Ничушкин, Маккиннон), 2:2 – 27 Эрикссон Эк (Болди, Эддисон), 2:3 – 33 Рантанен (Макар, Маккиннон), 2:4 – 43 Мэнсон (Комфер, Кольяно), 3:4 – 45 Капризов (Зукарелло-Асен, Эддисон), 3:5 – 55 Маккиннон (Ничушкин, Макар), 3:6 – 60 Ничушкин ()
Даллас – Виннипег – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 4 Шайфли (Элерс, Коннор), 1:1 – 11 Сегин (Марчмент, Делландреа), 2:1 – 36 Хаканпя (Марчмент, Сутер), 3:1 – 38 Кивиранта (Линделль), 4:1 – 49 Хейсканен (Робертсон, Хинтц)
Сиэтл – Каролина – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Джарвис (Шей, Ахо), 0:2 – 33 Ахо (Бернс, Свечников), 1:2 – 34 Бураковски (Макканн, Эберле), 1:3 – 34 Свечников (Ноусен, Ахо), 1:4 – 35 Свечников (Котканиеми, Нечас), 1:5 – 55 Мартинук (Ноусен, Слэвин)