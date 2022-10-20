НХЛ: Сент-Луис дожал Сиэтл, Флорида обыграла Филадельфию
В среду, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны три матча.
Флорида – Филадельфия – 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 7 Верхэге (Гудас, Барков), 2:0 – 9 Верхэге (Барков, Форслинг), 2:1 – 17 Силер (Макьюэн, Хэйс), 2:2 – 36 ван Римсдайк (Проворов, Конекны), 3:2 – 44 Балцерс (Ткачак, Беннетт), 4:2 – 50 Махура (Ткачак, Беннетт), 4:3 – 60 Конекны (Хэйс, Деанджело)
Колорадо – Виннипег – 3:4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Ганье (Перфетти, Лаури), 0:2 – 14 Пионк (Моррисси, Эпплтон), 1:2 – 23 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон), 1:3 – 30 Перфетти (Дюбуа, Уилер), 2:3 – 37 Рантанен (Ничушкин, Байрэм), 3:3 – 39 Ничушкин (Макар, Рантанен), 3:4 – 62 Пионк (Эпплтон)
Сиэтл – Сент-Луис – 3:4 (1:3, 2:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 8 Кайру (Ледди, Парайко), 1:1 – 11 Борген (Бьоркстранн, Веннберг), 1:2 – 12 Шенн (Томас, Тарасенко), 1:3 – 13 Фолк (Тарасенко, Шенн), 2:3 – 31 Донато (Райт, Танев), 3:3 – 39 Ларссон (Бьоркстранн, Веннберг), 3:4 – 63 Фолк (Томас, Тарасенко)