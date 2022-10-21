НХЛ: Сан-Хосе в овертайме обыграл Рейнджерс, Эдмонтон и Каролина забросили 10 шайб
В четверг, 20 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 12 матчей.
Бостон – Анахайм – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 1:0 – 23 Холл (Гжельчик, Линдхольм), 1:1 – 27 Ватрано (Строум, Мактавиш)
Коламбус – Нэшвилл – 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Шайбы: 0:1 – 4 Жанно (Тренин, Сиссонс), 0:2 – 11 Джохансен (Нидеррайтер, Экхольм), 1:2 – 37 Бин (Чинахов, Джонсон), 1:3 – 38 Тренин (Сиссонс, Жанно), 2:3 – 42 Годро (Бланкенбург), 3:3 – 53 Дэнфорт (Пик, Чинахов), 4:3 – 59 Бланкенбург (Рословик, Ворачек), 5:3 – 60 Годро (Нюквист)
Монреаль – Аризона – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Андерсон (Дак, Друэн), 2:0 – 5 Кофилд (), 3:0 – 8 Галлахер (Савар), 4:0 – 29 Слафковски (), 5:0 – 39 Сузуки (), 5:1 – 47 Мозер (Крауз, Бойд), 5:2 – 49 Бойд (Келлер, Крауз), 6:2 – 57 Монахан ()
Рейнджерс – Сан-Хосе – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Кутюр (Карлссон, Канин), 1:1 – 22 Хитил (Крайдер), 2:1 – 30 Панарин (Трочек, Фокс), 2:2 – 34 Шимек (Линдблум, Ньето), 2:3 – 62 Карлссон (Гертл, Майер)
Оттава – Вашингтон – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
Шайбы: 0:1 – 11 Оши (Карлсон, Юханссон), 0:2 – 11 Манта (Шири, Орлов), 1:2 – 26 Батерсон (Дебринкат, Ткачак), 2:2 – 28 Батерсон (Ткачак, Шабо), 3:2 – 46 Пинто (Жозеф, Мотт), 4:2 – 60 Мотт (), 5:2 – 60 Дебринкат (Жиру)
Питтсбург – Лос-Анджелес – 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Рутта (Цукер, Малкин), 2:0 – 15 Генцел (Кросби, Летанг), 3:0 – 19 Ракелль (Петтерссон, Петри), 4:0 – 25 Петри (Хейнен), 5:0 – 44 Картер (Петри, Капанен), 6:0 – 45 Пелинг (), 6:1 – 58 Грундстрем (Даути, Кларк)
Торонто – Даллас – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 15 Гленденинг (Лундквист, Факса), 1:1 – 23 Керфут (Сандин, Бантинг), 2:1 – 42 Робертсон (В. Нюландер, Бантинг), 2:2 – 48 Сегин (Джонстон, Марчмент), 3:2 – 64 Робертсон (Райлли, Мэттьюс)
Айлендерс – Нью-Джерси – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 22 Хьюз (Сиверсон), 0:2 – 29 Палат (Хишир, Братт), 0:3 – 56 Палат (Хишир, Братт), 1:3 – 57 Ли (Барзэл, Палмиери), 1:4 – 60 Хишир ()
Миннесота – Ванкувер – 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Зукарелло-Асен (Миддлтон, Хартман), 1:1 – 8 Хорват (Босер, Пирсон), 1:2 – 17 Оман (Хьюз, Джошуа), 2:2 – 20 Стил (Капризов), 2:3 – 34 Джошуа (Оман, Экман-Ларссон), 3:3 – 49 Зукарелло-Асен (Эддисон, Капризов), 4:3 – 64 Капризов (Эддисон, Зукарелло-Асен)
Эдмонтон – Каролина – 6:4 (1:0, 2:2, 3:2)
Шайбы: 1:0 – 9 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 1:1 – 22 Свечников (Слэвин, Ахо), 2:1 – 29 Маклауд (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 3:1 – 31 Кэйн (Макдэвид), 3:2 – 33 Свечников (Бернс, Нечас), 4:2 – 42 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман), 4:3 – 44 Свечников (Ноусен, Ахо), 5:3 – 46 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 5:4 – 49 Нечас (Бернс, Ахо), 6:4 – 60 Макдэвид (Драйзайтль)
Калгари – Баффало – 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 5 Манджипани (Дюбе, Кадри), 1:1 – 7 Козенс (Хиностроза, Брайсон), 1:2 – 11 Далин (Хиностроза, Петерка), 1:3 – 14 Миттлстадт (Пауэр, Хиностроза), 1:4 – 22 Так (Брайсон, Пауэр), 2:4 – 40 Льюис (Стоун, Юбердо), 3:4 – 42 Задоров (Тоффоли, Андерссон), 3:5 – 46 Так (Миттлстадт, Томпсон), 3:6 – 59 Так (Гиргенсонс, Асплунд)
Вегас – Виннипег – 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Айкел (Пьетранжело, Смит), 2:0 – 7 Карлссон (Маршессо, Амадио), 3:0 – 11 Стивенсон (Теодор), 4:0 – 16 Айкел (), 4:1 – 28 Дюбуа (Перфетти, Пионк), 4:2 – 51 Пионк (Лаури, Моррисси), 5:2 – 60 Маршессо (Пьетранжело, Карлссон)