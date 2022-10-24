НХЛ: Сан-Хосе одолел Филадельфию, Анахайм уступил Детройту
В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны пять матчей.
Чикаго – Сиэтл – 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 6 Макканн (Кульман, Гики), 0:2 – 8 Бураковски (Эберле), 1:2 – 18 Хайра (Блэкуэлл), 2:2 – 20 Джонсон (Кэйн, Джонс), 3:2 – 22 Доми (Кэйн, Джонс), 3:3 – 22 Бенирс (Соуси, Шварц), 3:4 – 31 Данн (Ларссон, Макканн), 4:4 – 53 Джонсон (Рэддиш, Тэйвс), 5:4 – 54 Дикинсон ()
Детройт – Анахайм – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Ларкин (Зайдер, Кубалик), 1:1 – 6 Зеграс (Хенрик, Терри), 2:1 – 14 Перрон (Кубалик, Гронек), 3:1 – 25 Велено (Сутер, Эрни), 4:1 – 44 Кубалик (Ларкин, Сундквист), 5:1 – 55 Седерблум (Расмуссен)
Флорида – Айлендерс – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Лунделль (), 2:0 – 10 Луостаринен (), 2:1 – 25 Ли (Добсон, Барзэл), 3:1 – 43 Ломберг (Кирстед, Уайт), 3:2 – 50 Ли (Нелсон, Барзэл)
Рейнджерс – Коламбус – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 18 Веренски (Фоуди), 0:2 – 22 Пик (Ворачек, Рословик), 0:3 – 30 Чинахов (Бин, Фоуди), 1:3 – 39 Панарин (), 1:4 – 55 Робинсон (Курали, Гадбрэнсон), 1:5 – 55 Джонсон (Рословик, Ворачек)
Филадельфия – Сан-Хосе – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 30 Карлссон (Барабанов, Гертл), 0:2 – 39 Лоренц (Ньето, Мегна), 0:3 – 57 Штурм (Канин, Кутюр)