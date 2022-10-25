НХЛ: Вашингтон забросил шесть шайб Нью-Джерси, Сент-Луис разгромно проиграл Виннипегу
В понедельник, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны шесть матчей.
Нью-Джерси – Вашингтон – 3:6 (1:1, 0:4, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Бастиан (Маклауд, Марино), 1:1 – 11 Дауд (Хэтэуэй, Маленстин), 1:2 – 30 Хэтэуэй (Строум, Дженсен), 1:3 – 31 Шири (), 1:4 – 38 Овечкин (Строум, Карлсон), 1:5 – 38 Дженсен (Протас, Эллер), 2:5 – 45 Татар (Вуд, Хэмилтон), 3:5 – 50 Братт (Шарангович, Марино), 3:6 – 57 Протас (Эллер, Манта)
Оттава – Даллас – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Кивиранта (Линделль), 1:1 – 40 Шабо (Ткачак, Дебринкат), 2:1 – 45 Ткачак (Батерсон, Штюцле), 3:1 – 51 Пинто (Шабо, Мотт), 4:1 – 52 Брассар (), 4:2 – 58 Джонстон (Сегин)
Эдмонтон – Питтсбург – 6:3 (1:2, 4:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Хайман (Бушар), 1:1 – 11 Ракелль (Картер, Цукер), 1:2 – 13 Кросби (Джерри, Ракелль), 1:3 – 23 Раст (Цукер, Малкин), 2:3 – 25 Бэрри (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 3:3 – 36 Кэйн (Драйзайтль), 4:3 – 39 Нюджент-Хопкинс (Кулак, Хайман), 5:3 – 40 Драйзайтль (Нерс, Кэйн), 6:3 – 57 Маклауд (Райан)
Виннипег – Сент-Луис – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 31 Шайфли (Эпплтон, Моррисси), 2:0 – 51 Ганье (Моррисси, Коннор), 3:0 – 54 Баррон (Пионк, Лаури), 4:0 – 59 Перфетти (Диллон, Уилер)
Вегас – Торонто – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Руа (Кессел, Смит), 1:1 – 32 В. Нюландер (Робертсон, Таварес), 2:1 – 42 Стивенсон (Теодор, Макнэбб), 3:1 – 49 Амадио (Хаг)
Ванкувер – Каролина – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Свечников (Бернс, Нечас), 1:1 – 13 Миллер (Петтерссон, Хорват), 1:2 – 42 Фаст (Шей, Дж.Стаал), 1:3 – 42 Ахо (Бернс, Джарвис), 2:3 – 51 Миллер (Экман-Ларссон, Майерс)