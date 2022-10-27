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НХЛ: Рейнджерс крупно уступил Айлендерс, Тампа-Бэй дожала Анахайм

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 26 октября.
Сегодня, 08:15
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
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В среду, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны три матча.

Айлендерс – Рейнджерс – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 29 Палмиери (Пулок, Пажо), 2:0 – 46 Бэйли (Барзэл, Пелек), 3:0 – 56 Палмиери (Пажо, Пелек)

Сент-Луис – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Пулюярви (Фогеле, Нерс), 1:1 – 40 О′Райлли (Шенн, Фолк), 1:2 – 54 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид), 1:3 – 60 Хайман (Кэйн, Драйзайтль)

Анахайм – Тампа-Бэй – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Зеграс (Терри, Куликов), 1:1 – 18 Сергачев (Пербикс, Пол), 1:2 – 19 Кучеров (Майерс, Хедман), 2:2 – 37 Терри (), 2:3 – 56 Хэйгл (Колтон, Сергачев), 2:4 – 60 Пол (Хедман)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей
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