НХЛ: Монреаль шокировал Сент-Луис, Питтсбург проиграл Сиэтлу
В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 12 матчей.
Даллас – Рейнджерс – 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 2 Марчмент (Сегин), 1:1 – 9 Крайдер (Шнайдер, Какко), 2:1 – 22 Хинтц (Робертсон, Павелски), 2:2 – 22 Трочек (Фокс, Зибанежад), 2:3 – 35 Зибанежад (Крайдер, Панарин), 3:3 – 39 Робертсон (), 3:4 – 52 Джонс (Готье, Трочек), 3:5 – 52 Готье (Джонс, Блэйз), 3:6 – 54 Трочек (Лафреньер, Зибанежад)
Флорида – Оттава – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 8 Верхэге (Монтур, Ткачак), 2:0 – 12 Барков (Ткачак), 2:1 – 22 Пинто (Сэндерсон, Жиру), 2:2 – 24 Ткачак (Холден, Батерсон), 3:2 – 40 Верхэге (Барков, Монтур), 3:3 – 52 Холден (Мотт), 4:3 – 57 Монтур (Верхэге, Барков), 5:3 – 60 Ткачак (Лунделль)
Сан-Хосе – Тампа-Бэй – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Карлссон (Гертл), 1:1 – 2 Хедман (Пойнт), 1:2 – 14 Колтон (Хэйгл, Киллорн), 2:2 – 26 Штурм (Влэшик, Канин), 2:3 – 39 Киллорн (Чернак, Пол), 3:3 – 45 Карлссон (Гертл, Майер), 3:4 – 60 Кучеров (Пойнт, Хэйгл)
Филадельфия – Каролина – 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Дж.Стаал (Шей, Пеши), 0:2 – 16 Мартинук (Дж.Стаал, Фаст), 1:2 – 26 Делорье (Эллисон, Седлак), 2:2 – 28 Типпет (Деанджело, Конекны), 3:2 – 47 Эллисон (Делорье, Седлак), 3:3 – 58 Нечас (), 3:4 – 65 Бернс (Нечас, Ахо)
Детройт – Миннесота – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Капризов (Годро, Зукарелло-Асен), 1:1 – 17 Рэймонд (Ларкин, Эрни), 2:1 – 40 Рэймонд (Ларкин, Кубалик)
Баффало – Чикаго – 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Олофссон (Миттлстадт), 1:1 – 11 Дикинсон (Джонс, Энтвистл), 1:2 – 25 Лафферти (Джонс, Маккейб), 1:3 – 27 Рэддиш (Тэйвс, Курашев), 2:3 – 52 Томпсон (Скиннер, Окпосо), 3:3 – 57 Томпсон (Окпосо, Скиннер), 4:3 – 62 Олофссон (Томпсон, Далин)
Сент-Луис – Монреаль – 4:7 (1:1, 2:3, 1:3)
Шайбы: 1:0 – 8 Кайру (Фолк, Шенн), 1:1 – 16 Сузуки (Кофилд, Харрис), 2:1 – 26 Аччари (Крюг, Питлик), 3:1 – 30 Кайру (Шенн, Фолк), 3:2 – 31 Кофилд (Дак, Сузуки), 3:3 – 34 Слафковски (Галлахер, Уайдман), 3:4 – 36 Кофилд (Дак, Сузуки), 3:5 – 42 Дворак (Харрис, Андерсон), 3:6 – 42 Дворак (), 4:6 – 43 Тарасенко (Томас), 4:7 – 59 Дворак (Аллен, Монахан)
Лос-Анджелес – Торонто – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 11 Таварес (Марнер, В. Нюландер), 1:1 – 24 Кемпе (Копитар, Фиала), 2:1 – 30 Арвидссон (Дано), 3:1 – 35 Виларди (Дурзи, Копитар), 3:2 – 38 Энгвалл (Джиордано, Кемпф), 4:2 – 43 Фиала ()
Айлендерс – Колорадо – 5:4 (0:0, 1:3, 4:1)
Шайбы: 0:1 – 22 Родригес (Лехконен, Рантанен), 0:2 – 28 Рантанен (Мэнсон), 0:3 – 29 Родригес (Тэйвс, Маккиннон), 1:3 – 30 Добсон (Вальстром, Романов), 2:3 – 44 Паризе (Пулок, Пажо), 3:3 – 51 Мэйфилд (Сизикас, Барзэл), 4:3 – 51 Бовилье (Ли), 5:3 – 59 Нелсон (), 5:4 – 60 Ньюхук (Маккиннон, Макар)
Нэшвилл – Вашингтон – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 33 Маленстин (Дауд), 0:2 – 47 Протас (Дженсен, Шири), 0:3 – 58 Овечкин (Орлов)
Калгари – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 25 Баклунд (Линдхольм), 1:1 – 26 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид), 2:1 – 37 Ричи (Лучич, Льюис), 2:2 – 50 Макдэвид (Холлоуэй, Сиси), 2:3 – 53 Хайман (Макдэвид)
Сиэтл – Питтсбург – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 31 Генцел (), 1:1 – 32 Эберле (Шварц, Бенирс), 2:1 – 39 Гики (Данн, Спронг), 3:1 – 60 Шварц (Танев, Веннберг)