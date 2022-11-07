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НХЛ: Детройт одолел Рейнджерс в овертайме, Флорида обыграла Анахайм

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за воскресенье, 6 ноября.
Сегодня, 07:21
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны три матча.

Рейнджерс – Детройт – 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Какко (Труба, Крайдер), 2:0 – 17 Зибанежад (Фокс, Панарин), 2:1 – 23 Лафф (Зайдер, Чиарот), 2:2 – 29 Сутер (Ларкин, Гронек), 2:3 – 63 Кубалик (Зайдер, Перрон)

Каролина – Торонто – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 9 Ноусен (Бернс, Свечников), 1:1 – 39 Йернкрук (Холл, Энгвалл), 1:2 – 49 Таварес (Робертсон, Марнер), 1:3 – 57 В. Нюландер (Мэттьюс)

Анахайм – Флорида – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 12 Верхэге (Лунделль, Монтур), 0:2 – 23 Монтур (Лунделль, Хепониеми), 1:2 – 29 Хенрик (Клингберг, Строум), 2:2 – 29 Строум (Терри, Шаттенкирк), 2:3 – 43 Райнхарт (Стаал, Ломберг), 2:4 – 49 Беннетт (Монтур, Луостаринен), 3:4 – 59 Лундстрем (), 3:5 – 61 Райнхарт (Монтур, Верхэге)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей

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