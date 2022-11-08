НХЛ: Вашингтон одолел Эдмонтон, Калгари в овертайме проиграл Айлендерс
В понедельник, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны три матча.
Бостон – Сент-Луис – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 14 Дебраск (Маршанд, Пастрняк), 1:1 – 32 Шенн (Крюг, Кайру), 2:1 – 53 Бержерон (Крейчи, Маршанд), 3:1 – 57 Фредерик ()
Айлендерс – Калгари – 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 12 Баклунд (Маккей, Юбердо), 1:1 – 13 Ао (Бэйли, Барзэл), 1:2 – 17 Линдхольм (Тоффоли, Хэнифин), 1:3 – 35 Баклунд (Задоров), 2:3 – 51 Ли (Барзэл, Нелсон), 3:3 – 52 Палмиери (), 4:3 – 65 Добсон (Пажо, Барзэл)
Вашингтон – Эдмонтон – 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 19 Строум (), 2:0 – 22 Строум (Густафссон, Кузнецов), 2:1 – 29 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль), 3:1 – 33 Кузнецов (Густафссон, Строум), 3:2 – 35 Нюджент-Хопкинс (Хайман), 4:2 – 35 Овечкин (Кузнецов, Густафссон), 4:3 – 43 Драйзайтль (Кэйн, Хайман), 5:3 – 59 Кузнецов (Овечкин), 5:4 – 59 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нерс)