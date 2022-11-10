НХЛ: Питтсбург обыграл Вашингтон, Ванкувер уступил Монреалю
В среду, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны четыре матча.
Флорида – Каролина – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 10 Казинс (Беннетт, Монтур), 2:0 – 51 Барков (Монтур, Верхэге), 3:0 – 60 Беннетт (Монтур, Лунделль)
Вашингтон – Питтсбург – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 28 Цукер (Ракелль, Малкин), 0:2 – 33 Макгинн (Картер), 0:3 – 36 Петри (Генцел, Кросби), 1:3 – 53 Юханссон (Дженсен, Милано), 1:4 – 59 Генцел (Петтерссон, Летанг)
Монреаль – Ванкувер – 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Сузуки (Кофилд, Друэн), 2:0 – 9 Зекай (Монахан), 3:0 – 13 Дак (), 4:0 – 34 Хоффман (Дворак, Ковачевич), 4:1 – 45 Шенн (Босер), 4:2 – 49 Хегландер (Хьюз, Петтерссон), 5:2 – 56 Дак (Сузуки)
Анахайм – Миннесота – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 34 Регенда (Куликов, Ватрано), 1:1 – 37 Капризов (Эддисон, Болди), 1:2 – 42 Дамба (Шоу, Дьюар), 1:3 – 44 Капризов (Эрикссон Эк, Зукарелло-Асен), 1:4 – 52 Крамаросса (Джост)