НХЛ: Рейнджерс уничтожил Детройт, Баффало и Вегас забросили 11 шайб
В четверг, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны десять матчей.
Бостон – Калгари – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 5 Хэнифин (Баклунд, Манджипани), 1:1 – 17 Клифтон (Пастрняк, Носек), 2:1 – 39 Макэвой (Линдхольм, Заха), 3:1 – 60 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)
Баффало – Вегас – 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
Шайбы: 0:1 – 6 Стивенсон (Пьетранжело, Маршессо), 1:1 – 17 Томпсон (Далин, Окпосо), 1:2 – 24 Кессел (Коттер, Руа), 2:2 – 35 Миттлстадт (Петерка, Козенс), 2:3 – 38 Коттер (Теодор, Руа), 2:4 – 44 Пьетранжело (Стивенсон, Айкел), 2:5 – 47 Айкел (Стивенсон, Пьетранжело), 3:5 – 50 Томпсон (Хиностроза, Скиннер), 3:6 – 55 Айкел (Стоун, Стивенсон), 4:6 – 57 Асплунд (Брайсон, Козенс), 4:7 – 60 Айкел (Мартинес)
Каролина – Эдмонтон – 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 20 Свечников (Ахо, Терявяйнен), 2:0 – 26 Бернс (Терявяйнен, Нечас), 2:1 – 28 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль), 3:1 – 31 Свечников (Нечас), 4:1 – 41 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук), 4:2 – 48 Макдэвид (Кулак, Бэрри), 5:2 – 55 Мартинук (Фаст, Шей), 6:2 – 56 Свечников (де Хаан, Ахо), 7:2 – 58 Фаст ()
Коламбус – Филадельфия – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Годро (Веренски), 2:0 – 13 Веренски (Годро), 3:0 – 22 Дженнер (Годро, Лайне), 3:1 – 34 Деанджело (Проворов, Кэйтс), 3:2 – 49 Проворов (Фараби, Конекны), 4:2 – 59 Бланкенбург (Гонс), 5:2 – 60 Дженнер ()
Нью-Джерси – Оттава – 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Татар (Зигентхалер, Хьюз), 1:1 – 13 Пинто (Сэндерсон, Жиру), 1:2 – 14 Хэмоник (Уотсон, Кастелик), 2:2 – 19 Хишир (Грейвс, Марино), 3:2 – 23 Вуд (Бастиан, Маклауд), 3:3 – 42 Пинто (Батерсон), 4:3 – 65 Хишир (Хьюз, Хэмилтон)
Детройт – Рейнджерс – 2:8 (1:1, 1:1, 0:6)
Шайбы: 0:1 – 16 Зибанежад (Фокс)1:1 – 19 Велено (Мяяття, Берггрен), 2:1 – 28 Рэймонд (Ларкин), 2:2 – 32 Крайдер (Фокс, Панарин), 2:3 – 47 Фокс (Лафреньер, Хитил), 2:4 – 48 Гудроу (Кравцов, Панарин), 2:5 – 49 Зибанежад (Крайдер, Веси), 2:6 – 50 Готье (Блэйз, Гудроу), 2:7 – 53 Гаек (Лафреньер, Хитил), 2:8 – 57 Веси (Фокс, Гудроу)
Айлендерс – Аризона – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 42 Бойд (Мозер, Келлер), 0:2 – 60 Макбэйн (Хэйтон, Келлер)
Сент-Луис – Сан-Хосе – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Крюг (Фолк, Шенн), 1:1 – 17 Майер (Карлссон, Лабанк), 2:1 – 27 Кайру (Томас, Бучневич), 2:2 – 34 Гертл (Ферраро, Лабанк), 3:2 – 39 Саад (Росен, Ливо), 3:3 – 42 Кутюр (Карлссон), 4:3 – 49 Росен (Тарасенко, Томас), 5:3 – 60 Аччари (Бучневич)
Колорадо – Нэшвилл – 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Толванен (Глэсс, Макдона), 1:1 – 8 Рантанен (Лехконен, Маккиннон), 2:1 – 27 О'Коннор (Комфер, Тэйвс), 3:1 – 29 О'Коннор (Комфер), 4:1 – 31 Рантанен (Макдермид, Маккиннон), 5:1 – 36 Родригес (Макар, Рантанен), 5:2 – 40 Джохансен (Форсберг, Гранлунд), 5:3 – 43 Йоси (Тренин, Фаббро)
Лос-Анджелес – Чикаго – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 19 Рэддиш (Доми, Тэйвс), 1:1 – 22 Дано (Мур, Арвидссон), 2:1 – 65 Фиала ()