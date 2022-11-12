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НХЛ: Сан-Хосе переиграл Даллас, Миннесота минимально проиграла Сиэтлу

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за пятницу, 11 ноября.
Сегодня, 07:50
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В пятницу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны четыре матча.

Торонто – Питтсбург – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 14 Астон-Риз (Кемпф, Мальгин), 1:1 – 20 Малкин (Руэдел), 1:2 – 22 Цукер (Петтерссон, Малкин), 2:2 – 38 В. Нюландер (Марнер, Райлли), 2:3 – 42 Макгинн (Хейнен), 2:4 – 60 Генцел (Кросби)

Вашингтон – Тампа-Бэй – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Манта (Эллер), 2:0 – 28 Милано (Карлсон), 3:0 – 35 Протас (Фегервары, Дженсен), 4:0 – 45 Шири (Милано, Манта), 4:1 – 53 Пербикс (Коул, Бельмар), 5:1 – 58 Милано (Овечкин, Кузнецов)

Даллас – Сан-Хосе – 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Бенн (), 1:1 – 7 Барабанов (Кутюр, Гертл), 1:2 – 13 Свечников (Лоренц, Линдблум), 2:2 – 20 Бенн (Делландреа), 2:3 – 22 Кутюр (Барабанов), 2:4 – 22 Майер (Лабанк), 2:5 – 42 Гертл (Мегна, Майер), 3:5 – 47 Хинтц (Павелски, Робертсон), 4:5 – 53 Павелски (Хейсканен, Робертсон)

Сиэтл – Миннесота – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Зукарелло-Асен (Капризов, Меррилл)

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