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НХЛ: Калгари и Лос-Анджелес забросили 11 шайб, Сент-Луис обыграл Колорадо

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за понедельник, 14 ноября.
Сегодня, 07:24

В понедельник, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны четыре матча.

Оттава – Айлендерс – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 12 Вальстром (Барзэл, Ли), 1:1 – 29 Батерсон (Жиру, Штюцле), 1:2 – 34 Добсон (), 1:3 – 49 Пажо (Барзэл, Добсон), 2:3 – 54 Жиру (Штюцле, Ткачак), 2:4 – 59 Нелсон (Клаттербак, Сизикас)

Калгари – Лос-Анджелес – 6:5 (4:2, 2:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Юбердо (Хэнифин, Андерссон), 1:1 – 5 Калиев (Мур, Арвидссон), 1:2 – 7 Калиев (Рой, Лизотт), 2:2 – 11 Манджипани (Кадри, Лучич), 3:2 – 12 Ричи (Колман), 4:2 – 17 Тоффоли (Ружичка, Линдхольм), 5:2 – 22 Линдхольм (Кадри, Тоффоли), 5:3 – 35 Фиала (Купари, Эдлер), 6:3 – 37 Ружичка (Тоффоли, Линдхольм), 6:4 – 49 Копитар (Уолкер, Даути), 6:5 – 59 Кемпе (Фиала, Даути)

Чикаго – Каролина – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Мартинук (Дж.Стаал, Бернс), 0:2 – 17 Дж.Стаал (Мартинук, Бернс), 0:3 – 35 Свечников (Фаст)

Колорадо – Сент-Луис – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 32 Рантанен (Макар, Маккиннон), 1:1 – 34 Томас (Тарасенко, Бучневич), 1:2 – 40 Саад (Парайко, О′Райлли), 1:3 – 42 Кайру (Бучневич, Томас), 2:3 – 44 Лехконен (Макар, Рантанен)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей

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