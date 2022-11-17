НХЛ: Сент-Луис оказался сильнее Чикаго, Оттава разгромила Баффало
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 16 ноября.
В среду, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны три матча.
Оттава – Баффало – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 10 Уотсон (Келли, Сэндерсон), 1:1 – 27 Томпсон (Так, Далин), 2:1 – 30 Ткачак (Штюцле, Сэндерсон), 3:1 – 55 Дебринкат (Хэмоник, Жозеф), 4:1 – 60 Штюцле (Холден)
Чикаго – Сент-Луис – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 15 Росен (О′Райлли, Ливо), 0:2 – 26 Кайру (Барбашев, Ледди), 1:2 – 28 Атанасиу (Кэйн, Доми), 1:3 – 29 О′Райлли (), 2:3 – 30 Атанасиу (Хайра, Курашев), 2:4 – 32 Питлик (Аччари, Александров), 2:5 – 47 Барбашев (Кайру)
Эдмонтон – Лос-Анджелес – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Мур (Арвидссон, Дано), 1:1 – 33 Хайман (Мюррей), 1:2 – 38 Мур (Дурзи, Арвидссон), 1:3 – 60 Мур (Калиев)