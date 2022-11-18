НХЛ: Детройт одолел Сан-Хосе, Сент-Луис по буллитам победил Вашингтон
В четверг, 17 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 13 матчей.
Бостон – Филадельфия – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 32 Носек (Заха, Фолиньо), 2:0 – 48 Дебраск (Макэвой, Пастрняк), 2:1 – 50 Типпет (Деанджело, Хэйс), 3:1 – 51 Крейчи (Линдхольм, Заха), 4:1 – 57 Крейчи (Холл, Фолиньо)
Каролина – Колорадо – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 8 Родригес (), 1:1 – 28 Ахо (Нечас), 1:2 – 35 Ньюхук (Джонсон, Мэнсон), 2:2 – 51 Нечас (Слэвин), 2:3 – 62 Лехконен (Тэйвс, Комфер)
Коламбус – Монреаль – 6:4 (2:0, 0:2, 4:2)
Шайбы: 1:0 – 8 Силлинджер (Кристиансен, Гадбрэнсон), 2:0 – 17 Нюквист (Чинахов, Бэйрьютер), 2:1 – 34 Харрис (Слафковски, Сузуки), 2:2 – 40 Андерсон (Дворак, Галлахер), 3:2 – 47 Дженнер (Годро, Джонсон), 3:3 – 50 Галлахер (Хоффман, Дворак), 4:3 – 51 Курали (Робинсон), 5:3 – 52 Оливер (Курали), 5:4 – 52 Сузуки (Ковачевич, Дак), 6:4 – 58 Курали (Дженнер, Гадбрэнсон)
Флорида – Даллас – 4:6 (0:4, 3:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Хинтц (Линделль, Сегин), 0:2 – 16 Лундквист (Гленденинг, Факса), 0:3 – 16 Бенн (Джонстон, Делландреа), 0:4 – 20 Сегин (Марчмент), 1:4 – 28 Верхэге (Беннетт, Форслинг), 1:5 – 31 Хинтц (Робертсон), 2:5 – 33 Луостаринен (Ткачак, Беннетт), 3:5 – 39 Райнхарт (Монтур, Экблад), 4:5 – 54 Ткачак (Верхэге, Беннетт), 4:6 – 60 Делландреа (Гленденинг, Бенн)
Тампа-Бэй – Калгари – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 9 Стэмкос (Сергачев), 2:0 – 39 Кучеров (Сергачев, Стэмкос), 2:1 – 45 Линдхольм (Тоффоли, Юбердо), 3:1 – 46 Майерс (Колтон), 4:1 – 60 Кучеров (Коул, Хэйгл)
Торонто – Нью-Джерси – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 16 Мэттьюс (Марнер, Бантинг), 1:1 – 16 Братт (Смит, Хаула), 1:2 – 24 Хишир (Зеттерлунд), 2:2 – 58 В. Нюландер (Райлли, Мэттьюс), 2:3 – 62 Шарангович (Хьюз)
Миннесота – Питтсбург – 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)
Шайбы: 0:1 – 9 Кросби (Ракелль, Генцел), 0:2 – 18 Пелинг (Арчибальд, Блюгерс), 1:2 – 25 Дьюхэйм (Фолиньо), 2:2 – 25 Эрикссон Эк (), 2:3 – 39 Летанг (Малкин, Кросби), 2:4 – 46 Кросби (Джерри, Генцел), 3:4 – 52 Эрикссон Эк (Брудин, Годро), 3:5 – 55 Макгинн (Картер, Хейнен), 3:6 – 57 Генцел (Петтерссон, Кросби), 4:6 – 60 Дамба (Зукарелло-Асен, Капризов)
Нэшвилл – Айлендерс – 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Форсберг (Пярссинен, Йоси), 1:1 – 3 Пелек (Пулок), 2:1 – 9 Сиссонс (Йоси, Смит), 3:1 – 10 Нидеррайтер (Йоси, Макдона), 4:1 – 26 Пярссинен (Фаббро, Форсберг), 4:2 – 36 Клаттербак (Пелек, Мартин), 4:3 – 45 Палмиери (Романов, Пажо), 5:3 – 50 Пярссинен (Йоси, Гранлунд), 5:4 – 56 Пажо (Барзэл, Ли)
Сент-Луис – Вашингтон – 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, по буллитам - 2:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Шенн (Барбашев, Кайру), 2:0 – 8 Бучневич (Ледди, Тарасенко), 3:0 – 12 Крюг (Тарасенко, Томас), 3:1 – 36 Овечкин (Строум), 3:2 – 38 Карлсон (Дженсен, Дауд), 4:2 – 39 О′Райлли (Фолк, Ливо), 4:3 – 56 Карлсон (Овечкин, Строум), 4:4 – 57 Шири (Овечкин, Кузнецов)
Виннипег – Анахайм – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 11 Терри (Кэррик, Фаулер), 1:1 – 33 Коннор (Моррисси, Дюбуа), 2:1 – 55 Коннор (Шайфли, Ганье), 2:2 – 55 Зеграс (Фаулер, Хенрик), 3:2 – 60 Коннор (Пионк, Шайфли)
Сиэтл – Рейнджерс – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Макканн (Эберле, Борген), 1:1 – 15 Зибанежад (Трочек, Крайдер), 2:1 – 50 Шульц (Шварц, Бураковски), 2:2 – 59 Трочек (Фокс, Гудроу), 3:2 – 64 Шульц (Данн, Эберле)
Вегас – Аризона – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 33 Пьетранжело (Маршессо, Айкел), 2:0 – 42 Каррье (Пьетранжело, Руа), 3:0 – 46 Стоун (Стивенсон, Пьетранжело), 3:1 – 52 Келлер (Мозер), 4:1 – 59 Смит (Маршессо)
Сан-Хосе – Детройт – 4:7 (2:1, 0:2, 2:4, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Лабанк (Майер, Карлссон), 1:1 – 10 Гронек (Перрон), 2:1 – 13 Ньето (Чичек, Карлссон), 2:2 – 32 Перрон (Кубалик, Ларкин), 2:3 – 37 Уолмэн (Эрни, Расмуссен), 2:4 – 45 Велено (Берггрен, Сутер), 3:4 – 49 Кутюр (Карлссон, Барабанов), 4:4 – 52 Карлссон (Гертл, Лабанк), 4:5 – 54 Зайдер (Чиарот, Перрон), 4:6 – 57 Сутер (), 4:7 – 59 Кубалик (Ларкин)