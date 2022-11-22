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НХЛ: Сан-Хосе оказался сильнее Оттавы, Вегас и Ванкувер устроили шоу

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за понедельник, 21 ноября.
Сегодня, 08:19
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В понедельник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны десять матчей.

Нью-Джерси – Эдмонтон – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Братт (Хьюз, Хишир), 1:1 – 14 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 2:1 – 26 Мерсер (Хишир), 3:1 – 29 Сиверсон (Хьюз, Братт), 3:2 – 45 Нюджент-Хопкинс (Сиси, Пулюярви), 4:2 – 48 Татар (Хишир, Мерсер), 5:2 – 55 Шарангович (Зеттерлунд)

Филадельфия – Калгари – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Юбердо (Колман), 0:2 – 14 Дюбе (Уигар, Колман), 1:2 – 15 Лачински (Кэйтс, Хэйс), 1:3 – 24 Андерссон (Манджипани, Хэнифин), 2:3 – 49 Фараби (), 2:4 – 59 Колман (), 2:5 – 60 Льюис (Лучич, Танев)

Тампа-Бэй – Бостон – 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Пол (Киллорн, Стэмкос), 1:1 – 16 Крейчи (Гжельчик, Макэвой), 1:2 – 26 Фолиньо (Крейчи, Заха), 1:3 – 26 Койл (Холл, Фредерик), 1:4 – 36 Маршанд (Бержерон, Дебраск), 1:5 – 44 Пастрняк (Макэвой, Дебраск), 2:5 – 45 Балцерс (Марун), 3:5 – 51 Пол (Марун, Хедман)

Виннипег – Каролина – 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 19 Дюбуа (Перфетти, Уилер), 2:0 – 27 Эйссимонт (Харкинс, Густафссон), 3:0 – 44 Моррисси (Дюбуа, Уилер), 3:1 – 56 Слэвин (Ахо, Свечников), 3:2 – 57 Свечников (Ахо, Бернс), 3:3 – 60 Нечас (Ахо, Джарвис), 4:3 – 63 Моррисси (Дюбуа)

Торонто – Айлендерс – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 16 Добсон (Барзэл, Ао), 1:1 – 25 Таварес (Марнер, В. Нюландер), 2:1 – 35 Мэттьюс (Сандин, Лильегрен), 2:2 – 58 Бэйли (), 2:3 – 62 Бовилье (Добсон, Нелсон)

Нэшвилл – Аризона – 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 4:3)

Шайбы: 1:0 – 8 Гранлунд (Йоси, Форсберг), 1:1 – 29 Крауз (Маччелли, Бьюгстэд), 1:2 – 36 Бьюгстэд (Мозер, Ричи), 2:2 – 42 Йоси (Гранлунд), 3:2 – 42 Дюшен (Сиссонс), 3:3 – 54 Бьюгстэд ()

Сент-Луис – Анахайм – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Аччари (Шенн), 1:1 – 20 Фаулер (Лундстрем), 2:1 – 56 Фолк (Кайру, Томас), 3:1 – 60 Аччари (Бучневич)

Даллас – Колорадо – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Макар (Лехконен, Рантанен), 1:1 – 26 Робертсон (Делландреа), 1:2 – 43 Ньюхук (Энглунд, Родригес), 2:2 – 60 Робертсон (Миллер, Хинтц)

Сан-Хосе – Оттава – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Грегор (Беннинг, Канин), 1:1 – 14 Штюцле (Ткачак), 2:1 – 22 Майер (Карлссон), 3:1 – 25 Ньето (Барабанов, Беннинг), 4:1 – 36 Гертл (Кутюр, Канин), 5:1 – 60 Кутюр (Канин, Мегна)

Ванкувер – Вегас – 4:5 (0:0, 1:2, 3:3, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 32 Кузьменко (Хьюз, Босер), 1:1 – 35 Стоун (Мартинес, Айкел), 1:2 – 36 Каррье (Пьетранжело, Айкел), 2:2 – 42 Хорват (Стиллман, Миллер), 3:2 – 46 Шенн (Лазар, Хьюз), 4:2 – 47 Петтерссон (Кузьменко, Михеев), 4:3 – 47 Каррье (Пьетранжело, Мартинес), 4:4 – 50 Смит (Маршессо), 4:5 – 55 Пьетранжело (Стивенсон, Стоун)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей

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