НХЛ: Баффало уничтожило Монреаль, Рейнджерс одолел Лос-Анджелес

Во вторник, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны два матча.

Монреаль – Баффало – 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 2 Далин (Скиннер, Томпсон), 0:2 – 2 Петерка (Куинн, Козенс), 0:3 – 3 Так (Скиннер, Далин), 1:3 – 4 Кофилд (Савар, Гуле), 1:4 – 32 Скиннер (Так, Томпсон), 2:4 – 34 Монахан (Уайдман, Дадонов), 2:5 – 44 Йокихарью (Томпсон, Так), 2:6 – 47 Томпсон (Хиностроза, Скиннер), 2:7 – 55 Скиннер (Далин, Козенс)

Лос-Анджелес – Рейнджерс – 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Фиала (Копитар, Кемпе), 2:0 – 7 Виларди (Даути, Фиала), 2:1 – 23 Шнайдер (Лафреньер, Хитил), 2:2 – 33 Трочек (Линдгрен), 2:3 – 39 Какко (Лафреньер, Хитил), 3:3 – 47 Уолкер (Фиала, Копитар), 3:4 – 48 Крайдер (Зибанежад), 3:5 - 60 Крайдер (Миллер, Веси)