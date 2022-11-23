iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Баффало уничтожило Монреаль, Рейнджерс одолел Лос-Анджелес

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за вторник, 22 ноября.
Сегодня, 08:19
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

Во вторник, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны два матча.

Монреаль – Баффало – 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 2 Далин (Скиннер, Томпсон), 0:2 – 2 Петерка (Куинн, Козенс), 0:3 – 3 Так (Скиннер, Далин), 1:3 – 4 Кофилд (Савар, Гуле), 1:4 – 32 Скиннер (Так, Томпсон), 2:4 – 34 Монахан (Уайдман, Дадонов), 2:5 – 44 Йокихарью (Томпсон, Так), 2:6 – 47 Томпсон (Хиностроза, Скиннер), 2:7 – 55 Скиннер (Далин, Козенс)

Лос-Анджелес – Рейнджерс – 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Фиала (Копитар, Кемпе), 2:0 – 7 Виларди (Даути, Фиала), 2:1 – 23 Шнайдер (Лафреньер, Хитил), 2:2 – 33 Трочек (Линдгрен), 2:3 – 39 Какко (Лафреньер, Хитил), 3:3 – 47 Уолкер (Фиала, Копитар), 3:4 – 48 Крайдер (Зибанежад), 3:5 - 60 Крайдер (Миллер, Веси)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей

Статьи по теме

НБА: Лейкерс продолжают проигрывать, Лень снова не сыграл в победном матче Сакраменто НБА: Лейкерс продолжают проигрывать, Лень снова не сыграл в победном матче Сакраменто
НХЛ: Сан-Хосе оказался сильнее Оттавы, Вегас и Ванкувер устроили шоу НХЛ: Сан-Хосе оказался сильнее Оттавы, Вегас и Ванкувер устроили шоу
НБА: Новый Орлеан разгромил Голден Стэйт, Нью-Йорк Михайлюка обыграл Оклахому НБА: Новый Орлеан разгромил Голден Стэйт, Нью-Йорк Михайлюка обыграл Оклахому
НБА: Вашингтон дожал Майами в овертайме, Нью-Йорк Михайлюка проиграл Голден Стэйту НБА: Вашингтон дожал Майами в овертайме, Нью-Йорк Михайлюка проиграл Голден Стэйту
Помочь журналистам

Видео

Франция - Австралия 4:1 Видео голов и лучших моментов матча
Франция - Австралия 4:1 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа10:29
Стало известно, куда может перейти Роналду
Бокс10:10
Стало известно, когда Амосов проведет защиту чемпионского пояса
Бокс09:50
Фьюри назвал следующего соперника, если у него не получится провести бой с Усиком
ЧМ-202209:40
Германия - Япония: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202209:28
Сломанная челюсть и кости лица: Стали известны детали травмы игрока Саудовской Аравии
ЧМ-202209:07
Защитник сборной Франции больше не сыграет на ЧМ-2022
ЧМ-202208:45
Укрощение козы: Карикатурист оригинально поздравил Саудовскую Аравию с победой над Аргентиной
НХЛ08:19
НХЛ: Баффало уничтожило Монреаль, Рейнджерс одолел Лос-Анджелес
НБА08:01
НБА: Лейкерс продолжают проигрывать, Лень снова не сыграл в победном матче Сакраменто
ЧМ-202207:48
Марокко - Хорватия: смотреть онлайн трансляцию матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK