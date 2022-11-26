НХЛ: Сан-Хосе уступил Лос-Анджелесу, Детройт одолел Аризону
В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 13 матчей.
Бостон – Каролина – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Ноусен (Свечников, Ахо), 0:2 – 16 Котканиеми (Пеши, Джарвис), 1:2 – 40 Крейчи (Заха, Пастрняк), 2:2 – 51 Крейчи (Фолиньо, Заха), 3:2 – 64 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)
Вашингтон – Калгари – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 8 Оши (Овечкин, Густафссон), 2:0 – 37 Кузнецов (Милано, Оши), 3:0 – 53 Овечкин (Милано, Шири)
Миннесота – Торонто – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Марнер (Таварес, Лильегрен), 1:1 – 13 Капризов (Зукарелло-Асен, Эрикссон Эк), 1:2 – 13 Астон-Риз (Энгвалл), 2:2 – 23 Болди (Гринуэй, Голигоски), 2:3 – 31 Йернкрук (Таварес, Джиордано), 2:4 – 54 В. Нюландер (Мете, Бантинг), 3:4 – 57 Зукарелло-Асен (Голигоски, Капризов)
Чикаго – Монреаль – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 2:3)
Шайбы: 0:1 – 4 Эдмундсон (Монахан), 1:1 – 26 Джонс (Хайра, Дикинсон), 1:2 – 28 Сузуки (Монахан, Мэтисон), 2:2 – 57 Рэддиш (Кэйн)
Анахайм – Оттава – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 17 Ткачак (Шабо, Батерсон), 0:2 – 19 Брассар (Сэндерсон, Жозеф), 0:3 – 31 Штюцле (Батерсон, Дебринкат), 0:4 – 35 Зуб (Жозеф, Брассар), 0:5 – 47 Жозеф (Пинто, Брассар), 1:5 – 58 Джонс (Болье, Уайт)
Филадельфия – Питтсбург – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 12 Арчибальд (Блюгерс), 0:2 – 20 Кросби (Летанг, Петтерссон), 0:3 – 23 Пелинг (Петри, Блюгерс), 0:4 – 34 Пелинг (Арчибальд, Блюгерс), 1:4 – 51 Хэйс (Сэнхайм, Делорье)
Тампа-Бэй – Сент-Луис – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Пойнт (Кучеров, Хэйгл), 2:0 – 4 Киллорн (Стэмкос, Пол), 3:0 – 9 Пойнт (Сергачев, Кучеров), 3:1 – 17 Бучневич (Кайру, Томас), 3:2 – 27 Кайру (Бучневич, Томас), 4:2 – 27 Хэйгл (Пойнт, Кучеров), 5:2 – 57 Пол (Стэмкос, Киллорн)
Детройт – Аризона – 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 1:0 – 13 Копп (Гронек, Рэймонд), 2:0 – 25 Гронек (Бертуцци, Берггрен), 2:1 – 29 Шмалц (Чикран), 3:1 – 30 Остерли (Рэймонд, Бертуцци), 3:2 – 36 Мозер (Шмалц, Келлер), 3:3 – 60 Чикран (Гостисбеер)
Коламбус – Айлендерс – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 18 Вальстром (Хольмстрем, Барзэл), 0:2 – 28 Пажо (Барзэл, Добсон), 1:2 – 35 Чинахов (Джонсон, Годро), 2:2 – 35 Джонсон (Годро, Бьорк), 2:3 – 47 Нелсон ()
Баффало – Нью-Джерси – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 23 Хьюз (Хаула, Мерсер), 0:2 – 26 Боквист (Шарангович), 1:2 – 35 Олофссон (Йокихарью, Миттлстадт), 1:3 – 38 Татар (Братт, Хишир)
Вегас – Сиэтл – 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Донато (Гурде, Ларссон), 0:2 – 9 Бураковски (Шварц, Ларссон), 1:2 – 11 Руа (Теодор, Карлссон), 2:2 – 13 Кессел (Теодор), 2:3 – 26 Бураковски (Шульц, Олексяк), 2:4 – 39 Эберле (Бенирс)
Даллас – Виннипег – 4:5 (2:2, 0:1, 2:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Перфетти (Шмидт, Уилер), 1:1 – 2 Джонстон (Делландреа, Бенн), 1:2 – 6 Харкинс (Диллон, Лаури), 2:2 – 9 Бенн (Хейсканен, Робертсон), 2:3 – 29 Лаури (Демело, Йонссон Фьяллби), 2:4 – 52 Коннор (Демело, Дюбуа), 3:4 – 58 Робертсон (Сегин, Хейсканен), 4:4 – 60 Робертсон (Павелски, Сегин), 4:5 – 62 Моррисси (Уилер)
Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 9 Андерсон-Долан (Даути, Лизотт), 1:1 – 14 Лабанк (Гертл, Майер), 1:2 – 18 Дано (Дурзи, Арвидссон), 1:3 – 25 Арвидссон (Дурзи, Фиала), 2:3 – 40 Барабанов (), 2:4 – 43 Купари (Калиев, Андерсон-Долан), 2:5 – 58 Копитар (Кемпе)