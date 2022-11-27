НХЛ: Ванкувер уничтожил Вегас, Флорида и Сент-Луис устроили шоу
В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны семь матчей.
Рейнджерс – Эдмонтон – 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)
Шайбы: 1:0 – 3 Лафреньер (Линдгрен, Фокс), 2:0 – 36 Крайдер (Панарин, Линдгрен), 3:0 – 37 Готье (Блэйз, Карпентер), 3:1 – 45 Бушар (Маклауд, Пулюярви), 3:2 – 48 Бушар (Маклауд, Фогеле), 3:3 – 51 Холлоуэй (Маклауд), 3:4 – 59 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
Каролина – Калгари – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Джарвис (Бернс), 1:1 – 19 Ружичка (Хэнифин, Стоун), 2:1 – 24 Нечас (Свечников, Ноусен), 2:2 – 33 Тоффоли (Баклунд, Юбердо), 3:2 – 49 Пеши (Штястны, Котканиеми)
Флорида – Сент-Луис – 4:5 (3:1, 1:0, 0:3, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Экблад (Форслинг, Луостаринен), 2:0 – 3 Гудас (), 3:0 – 9 Верхэге (Райнхарт), 3:1 – 12 Саад (О′Райлли, Ливо), 4:1 – 33 Лунделль (Форслинг, Райнхарт), 4:2 – 49 О′Райлли (Саад, Росен), 4:3 – 54 Кайру (Фолк, Крюг), 4:4 – 57 Тарасенко (Бучневич, Барбашев), 4:5 – 62 Кайру (Тарасенко, Крюг)
Питтсбург – Торонто – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Марнер (Йернкрук, Мэттьюс), 0:2 – 30 Хольмберг (Марнер), 0:3 – 31 В. Нюландер (Бантинг, Мэттьюс), 1:3 – 52 Ракелль (Кросби, Генцел), 1:4 – 55 Мэттьюс (В. Нюландер, Бантинг)
Нью-Джерси – Вашингтон – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 10 Хишир (Хэмилтон, Мерсер), 2:0 – 26 Хьюз (), 3:0 – 30 Хьюз (Мерсер, Грейвс), 4:0 – 50 Хьюз (Хаула), 4:1 – 52 Карлсон (Юханссон, Строум), 5:1 – 55 Зеттерлунд (Зигентхалер, Маклауд)
Айлендерс – Филадельфия – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Пелек (Бовилье), 1:1 – 16 Седлак (Проворов, Хэйс), 1:2 – 30 Фараби (Седлак, Хэйс), 2:2 – 37 Паризе (Пулок), 3:2 – 43 Нелсон (Пулок), 4:2 – 44 Бовилье (Пулок), 5:2 – 52 Паризе (Пулок, Бэйли)
Колорадо – Даллас – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Маккиннон (), 2:0 – 14 Мэнсон (Лехконен, Рантанен), 2:1 – 29 Павелски (Робертсон, Хейсканен), 3:1 – 31 Хант (Каут, Ньюхук), 4:1 – 48 Кольяно (Мэнсон, О'Коннор)
Вегас – Ванкувер – 1:5 (0:2, 0:3, 1:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Босер (Гарланд, Экман-Ларссон), 0:2 – 19 Миллер (Кузьменко, Хьюз), 0:3 – 32 Петтерссон ( Миллер, Хорват), 0:4 – 34 Кузьменко (Джошуа, Оман), 0:5 – 41 Хорват (Хегландер, Миллер), 1:5 – 57 Маршессо (Теодор, Смит)