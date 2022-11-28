НХЛ: Ванкувер в овертайме обыграл Сан-Хосе, Виннипег уничтожил Чикаго
В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны пять матчей.
Миннесота – Аризона – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 9 Капризов (Эрикссон Эк), 2:0 – 25 Стил (Брудин, Капризов), 2:1 – 39 Шмалц (Келлер, Гостисбеер), 3:1 – 42 Сперджен (Эрикссон Эк, Миддлтон), 4:1 – 47 Болди (Эддисон, Капризов), 4:2 – 57 Крауз (Маччелли), 4:3 – 59 Мозер (Маччелли, Бьюгстэд)
Чикаго – Виннипег – 2:7 (0:1, 2:4, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 15 Харкинс (Эйссимонт, Лаури), 0:2 – 23 Мяэналанен (Тонинато, Баррон), 1:2 – 24 Рэддиш (Маккейб, Курашев), 1:3 – 29 Коннор (Уилер, Моррисси), 1:4 – 30 Мяэналанен (Демело, Моррисси), 2:4 – 36 Хайра (Курашев, Джонс), 2:5 – 40 Шайфли (Перфетти, Уилер), 2:6 – 45 Дюбуа (Коннор), 2:7 – 53 Дюбуа (Коннор, Моррисси)
Сан-Хосе – Ванкувер – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 8 Берроуз ( Миллер, Хорват), 1:1 – 37 Канин (Беннинг, Бонино), 2:1 – 48 Кутюр (Барабанов, Карлссон), 2:2 – 49 Михеев (Петтерссон, Кузьменко), 2:3 – 51 Петтерссон (Михеев, Экман-Ларссон), 3:3 – 55 Канин (Бонино, Карлссон), 3:4 – 62 Кузьменко (Хьюз, Миллер)
Анахайм – Сиэтл – 4:5 (1:3, 3:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Макканн (Бенирс, Эберле), 0:2 – 7 Веннберг (Ларссон, Бураковски), 1:2 – 15 Терри (Фаулер, Зеграс), 1:3 – 20 Данн (Гурде, Бьоркстранн), 2:3 – 22 Грант (Строум, Ватрано), 2:4 – 30 Бенирс (Шульц, Спронг), 3:4 – 37 Мактавиш (Фаулер, Зеграс), 4:4 – 38 Хенрик (Зеграс, Терри), 4:5 – 44 Спронг (Бенирс, Донато)
Лос-Анджелес – Оттава – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Ткачак (Жиру, Шабо), 1:1 – 31 Калиев (Дано, Арвидссон), 1:2 – 33 Дебринкат (Штюцле, Ткачак), 2:2 – 38 Калиев (Дано, Дурзи), 2:3 – 61 Жиру ()