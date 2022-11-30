НХЛ: Сан-Хосе разгромил Монреаль, Лос-Анджелес и Сиэтл забросили 17 шайб
Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны девять матчей.
Бостон – Тампа-Бэй – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Холл (Фредерик, Карло), 1:1 – 39 Стэмкос (Пойнт, Кучеров), 2:1 – 43 Холл (Фолиньо, Заха), 3:1 – 60 Маршанд (Крейчи)
Монреаль – Сан-Хосе – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 2 Ньето (Кутюр, Барабанов), 0:2 – 43 Гертл (Чичек, Лабанк), 0:3 – 44 Кутюр (Влэшик, Беннинг), 0:4 – 58 Гертл (Майер, Лабанк)
Питтсбург – Каролина – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Кросби (Жозеф, Генцел), 1:1 – 26 Нечас (Ахо, Пеши), 1:2 – 38 Свечников (Ноусен, Ахо), 2:2 – 60 Генцел (Кросби, Петри), 2:3 – 63 Пеши (Джарвис, Свечников)
Филадельфия – Айлендерс – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы 0:1 – 4 Добсон (Нелсон, Барзэл), 1:1 – 5 Сэнхайм (Седлак, Кэйтс), 2:1 – 10 Хэйс (Седлак), 3:1 – 60 Хэйс (Проворов)
Нэшвилл – Анахайм – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 31 Сиссонс (Жанно, Дюшен), 1:1 – 51 Терри (Фаулер, Шаттенкирк), 2:1 – 64 Йоси (Гранлунд, Дюшен)
Виннипег – Колорадо – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 10 Уилер (Дюбуа, Моррисси), 2:0 – 24 Моррисси (Перфетти, Демело), 3:0 – 34 Уилер (Шайфли, Перфетти), 4:0 – 42 Шайфли (Уилер, Коннор), 5:0 – 57 Уилер (Шайфли, Перфетти)
Калгари – Флорида – 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Дюбе (Манджипани), 2:0 – 10 Юбердо (Андерссон, Тоффоли), 3:0 – 13 Андерссон (Дюбе, Хэнифин), 3:1 – 30 Казинс (Экблад, Форслинг), 4:1 – 36 Ричи (Льюис, Уигар), 4:2 – 37 Райнхарт (Стаал, Лунделль), 5:2 – 56 Тоффоли (Юбердо), 6:2 – 59 Манджипани (Хэнифин, Дюбе)
Ванкувер – Вашингтон – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Овечкин (), 0:2 – 12 Овечкин (Манта, Строум), 1:2 – 14 Хегландер ( Миллер), 1:3 – 15 Манта (Эллер, Юханссон), 1:4 – 39 Карлсон (Хэтэуэй, Дауд), 1:5 – 56 Фегервары ()
Лос-Анджелес – Сиэтл – 8:9 (3:3, 3:5, 2:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Копитар (Даути, Фиала), 1:1 – 6 Бенирс (Шульц, Веннберг), 1:2 – 9 Макканн (Шульц, Эберле), 2:2 – 10 Арвидссон (Дурзи), 2:3 – 13 Веннберг (Шульц, Спронг), 3:3 – 19 Виларди (Даути, Фиала), 3:4 – 22 Бенирс (Эберле), 4:4 – 23 Грундстрем (Уолкер, Лизотт), 4:5 – 25 Макканн (Эберле, Ларссон), 5:5 – 27 Кемпе (Фиала), 5:6 – 28 Спронг (), 5:7 – 30 Бьоркстранн (), 6:7 – 36 Виларди (Андерсон, Копитар), 6:8 – 40 Бураковски (Борген, Веннберг), 7:8 – 52 Дурзи (Фиала, Рой), 8:8 – 54 Андерсон (Даути, Кемпе), 8:9 – 63 Бураковски ()