НХЛ: Питтсбург обыграл Вегас, Анахайм без шансов уступил Далласу
В четверг, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ было сыграно 11 матчей.
Питтсбург – Вегас – 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Айкел (Стоун), 0:2 – 19 Смит (Карлссон, Кессел), 1:2 – 23 Макгинн (Капанен, Картер), 2:2 – 34 Ракелль (Кросби, Генцел), 2:3 – 42 Теодор (Айкел, Стивенсон), 3:3 – 48 Генцел (Петри, Малкин), 4:3 – 50 Капанен (Думулин, Макгинн)
Филадельфия – Тампа-Бэй – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 17 Пол (Киллорн, Перри), 0:2 – 28 Пол (Стэмкос, Коул), 0:3 – 40 Колтон (Перри), 0:4 – 50 Коул (Василевский, Чернак), 1:4 – 52 Конекны (Деанджело, Сэнхайм)
Нью-Джерси – Нэшвилл – 3:4 (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Джохансен (Экхольм, Смит), 0:2 – 20 Сиссонс (Йоси), 1:2 – 22 Баль (Хаула, Хьюз), 2:2 – 23 Братт (Хьюз, Хишир), 3:2 – 25 Хольц (Хаула, Сиверсон), 3:3 – 60 Гранлунд (Джохансен, Форсберг), 3:4 – 62 Джохансен (Дюшен)
Баффало – Колорадо – 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 9 Комфер (Тэйвс, Маккиннон), 1:1 – 11 Петерка (Козенс, Куинн), 2:1 – 20 Томпсон (Козенс, Скиннер), 2:2 – 30 Маккиннон (Рантанен, Макар), 2:3 – 30 Лехконен (Маккиннон, Комфер), 2:4 – 32 Маккиннон (Тэйвс, Макар), 3:4 – 35 Козенс (Скиннер, Томпсон), 3:5 – 38 Комфер (Кольяно, О'Коннор), 4:5 – 42 Так (Томпсон, Далин), 4:6 – 60 Рантанен (Маккиннон, Комфер)
Сент-Луис – Каролина – 4:6 (1:0, 2:3, 1:3)
Шайбы: 1:0 – 13 Бучневич (Тарасенко, Томас), 2:0 – 23 Аччари (Парайко, Ледди), 2:1 – 26 Бернс (), 2:2 – 26 Мартинук (), 2:3 – 27 Джарвис (Нечас), 3:3 – 36 Крюг (Тарасенко, Бучневич), 3:4 – 56 Мартинук (Слэвин), 3:5 – 59 Дж.Стаал (), 4:5 – 60 О′Райлли (Кайру), 4:6 – 60 Мартинук (Бернс)
Миннесота – Эдмонтон – 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 12 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар), 1:1 – 22 Эрикссон Эк (Капризов), 1:2 – 25 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль), 2:2 – 31 Капризов (Эрикссон Эк, Болди), 3:2 – 35 Годро (Меррилл, Петан), 4:2 – 44 Стил (Меррилл, Зукарелло-Асен), 5:2 – 52 Зукарелло-Асен (Капризов, Дамба), 5:3 – 60 Костин (Райан, Шор)
Даллас – Анахайм – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Робертсон (Миллер, Хинтц), 2:0 – 28 Робертсон (Павелски, Хейсканен), 3:0 – 32 Кивиранта (Сегин, Хейсканен), 4:0 – 42 Робертсон (Хинтц, Хейсканен), 5:0 – 52 Джонстон (Хаканпя)
Калгари – Монреаль – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Слафковски (Гуле, Монахан), 1:1 – 40 Линдхольм (Ружичка, Юбердо), 1:2 – 47 Кофилд (Монахан, Сузуки)
Ванкувер – Флорида – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 19 Ткачак (Махура), 0:2 – 19 Форслинг (Луостаринен, Райнхарт), 0:3 – 20 Ломберг (Э.Стаал, Хернквист), 0:4 – 32 Беннетт (Ткачак, Верхэге), 1:4 – 33 Джошуа (Дрис, Бир), 1:5 – 52 Беннетт (Ткачак)
Сиэтл – Вашингтон – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 8 Фегервары (Овечкин, Шири), 0:2 – 15 Шири (Овечкин, Юханссон), 1:2 – 34 Шварц (Бураковски, Данн), 2:2 – 58 Гурде (Данн, Спронг), 3:2 – 62 Бенирс (Бураковски)
Лос-Анджелес – Аризона – 5:3 (1:1, 2:2, 2:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 13 Фишер (), 1:1 – 14 Копитар (Фиала, Виларди), 1:2 – 25 Маччелли (Гюнтер, Стечер), 1:3 – 28 Бьюгстэд (Маччелли, Гюнтер), 2:3 – 30 Мур (Дурзи, Арвидссон), 3:3 – 39 Грундстрем (Андерсон-Долан, Фагемо), 4:3 – 46 Копитар (Бьорнфут, Даути), 5:3 – 59 Фиала (Кемпе)