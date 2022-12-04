НХЛ: Питтсбург разгромил Сент-Луис, Сан-Хосе оказался слабее Оттавы
В субботу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ было сыграно 13 матчей.
Миннесота – Анахайм – 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Эддисон (Эрикссон Эк, Фолиньо), 1:1 – 9 Строум (Ватрано), 2:1 – 16 Дьюар (Шоу, Ривс), 2:2 – 31 Фаулер (Зеграс, Мактавиш), 2:3 – 40 Зеграс (Куликов, Терри), 3:3 – 46 Эрикссон Эк (Болди, Эддисон), 3:4 – 51 Терри (Мактавиш, Хенрик), 4:4 – 58 Капризов (Сперджен, Зукарелло-Асен)
Тампа-Бэй – Торонто – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 26 Марнер (Кемпф), 1:1 – 28 Наместников (Чернак, Сирелли), 1:2 – 37 В. Нюландер (Бантинг, Мэттьюс), 2:2 – 42 Кучеров (Перри, Стэмкос), 3:2 – 45 Колтон (Перри, Сергачев), 3:3 – 52 Марнер (), 4:3 – 62 Киллорн (Сирелли)
Питтсбург – Сент-Луис – 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Капанен (Раст, Жозеф), 2:0 – 13 Раст (Малкин, Цукер), 2:1 – 13 Бучневич (Парайко, Ледди), 3:1 – 17 Капанен (Картер, Малкин), 4:1 – 22 Цукер (Раст, Малкин), 4:2 – 29 Тарасенко (Парайко, Томас), 5:2 – 31 Капанен (Цукер, Раст), 6:2 – 56 Кросби (Генцел)
Филадельфия – Нью-Джерси – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 27 Зеттерлунд (Маклауд, Вуд), 1:1 – 28 Конекны (Хэйс, Кэйтс), 1:2 – 42 Мерсер (Вуд), 1:3 – 47 Хьюз (Хаула), 2:3 – 56 Седлак (Деанджело, Сэнхайм)
Оттава – Сан-Хосе – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 8 Гертл (Майер, Барабанов), 1:1 – 11 Ткачак (Штюцле, Батерсон), 1:2 – 12 Гертл (Лабанк, Карлссон), 2:2 – 26 Жиру (), 3:2 – 37 Штюцле (Дебринкат, Батерсон), 4:2 – 46 Шабо (Жиру, Жозеф), 5:2 – 56 Жиру (Мотт)
Детройт – Вегас – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Айкел (Макнэбб, Стивенсон), 0:2 – 28 Маршессо (Стоун, Теодор), 1:2 – 32 Сундквист (Ларкин, Кубалик), 1:3 – 37 Кессел (Руа), 1:4 – 58 Смит (Макнэбб, Кессел)
Бостон – Колорадо – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 14 Пастрняк (Макэвой, Маршанд), 2:0 – 19 Фредерик (Заха, Макэвой), 3:0 – 25 Пастрняк (Крейчи), 3:1 – 47 Кольяно (), 4:1 – 56 Фредерик (Койл, Холл), 5:1 – 56 Дебраск (Бержерон, Форборт)
Эдмонтон – Монреаль – 5:3 (0:1, 4:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 17 Сузуки (Дак, Мэтисон), 1:1 – 22 Нюджент Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль), 2:1 – 27 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид), 3:1 – 30 Макдэвид (Хайман, Бэрри), 3:2 – 34 Дадонов (Ковачевич, Армия), 3:3 – 37 Зекай (Слафковски), 4:3 – 41 Нерс (Хайман, Драйзайтль), 5:3 – 55 Макдэвид (Драйзайтль)
Рейнджерс – Чикаго – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 3 Джонсон (Катчук, Маккейб), 0:2 – 29 Кэйн (Джонс, Тэйвс), 0:3 – 30 Доми (Кэйн, Джонс), 1:3 – 38 Зибанежад (Панарин, Фокс), 1:4 – 45 Рэддиш (Доми, Кэйн), 2:4 – 58 Крайдер (Панарин, Зибанежад), 2:5 – 59 Доми (Маккейб, Дикинсон)
Калгари – Вашингтон – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 19 Колман (Баклунд, Ружичка), 1:1 – 20 Шири (Кузнецов, Милано), 2:1 – 22 Манджипани (Ружичка, Баклунд), 3:1 – 54 Ружичка (Андерссон, Баклунд), 4:1 – 55 Манджипани (Кадри, Дюбе), 4:2 – 59 Карлсон (Строум, Эллер), 5:2 – 60 Линдхольм (Танев, Тоффоли)
Ванкувер – Аризона – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0, по буллитам - 0:0)
Шайбы: 0:1 – 12 Фишер (Вялимяки, О’Брайэн), 1:1 – 17 Хорват (Хьюз, Петтерссон), 1:2 – 22 Чикран (Маччелли, Гостисбеер), 2:2 – 52 Босер (), 3:2 – 65 Хорват ( Миллер, Хьюз)
Сиэтл – Флорида – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 14 Верхэге (Стаал, Беннетт), 0:2 – 14 Верхэге (Ткачак, Монтур), 1:2 – 22 Макканн (Эберле), 1:3 – 26 Ткачак (Беннетт, Экблад), 1:4 – 48 Хепониеми (Форслинг, Э.Стаал), 1:5 – 54 Форслинг (Луостаринен, Беннетт)
Лос-Анджелес – Каролина – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 5 Шей (Фаст, Мартинук), 0:2 – 20 Нечас (Ноусен, Бернс), 0:3 – 35 Ахо (Джарвис, Нечас), 1:3 – 50 Калиев (Дурзи, Дано), 1:4 – 53 Свечников (Пеши, Бернс), 2:4 – 58 Фагемо (Рой, Лизотт)