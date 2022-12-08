НХЛ: Баффало уничтожил Коламбус, Аризона разгромно уступила Эдмонтону

В среду, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны семь матчей.

Филадельфия – Вашингтон – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 16 Хэйс (Деанджело, Конекны), 1:1 – 24 Оши (Кузнецов, Строум), 1:2 – 50 Строум (Густафссон, Карлсон), 1:3 – 59 Овечкин (Карлсон, Манта), 1:4 – 60 Овечкин (Шири, Кузнецов)

Коламбус – Баффало – 4:9 (0:6, 2:3, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Козенс (Томпсон, Далин), 0:2 – 6 Томпсон (Так), 0:3 – 8 Далин (Куинн, Козенс), 0:4 – 8 Томпсон (Скиннер, Так), 0:5 – 13 Томпсон (Козенс, Скиннер), 0:6 – 17 Томпсон (Далин, Скиннер), 1:6 – 31 Лайне (Рословик), 2:6 – 33 Нюквист (Дженнер, Годро), 2:7 – 37 Томпсон (Брайсон, Так), 2:8 – 38 Кребс (), 2:9 – 40 Так (Брайсон, Скиннер), 3:9 – 45 Лайне (Чинахов, Гавриков), 4:9 – 56 Нюквист (Бьорк)

Калгари – Миннесота – 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Капризов (Зукарелло-Асен, Дамба), 0:2 – 3 Шоу (Меррилл, Дьюар), 1:2 – 22 Кадри (Андерссон, Линдхольм), 2:2 – 22 Колман (Баклунд, Ружичка), 3:2 – 24 Тоффоли (Линдхольм, Андерссон), 3:3 – 56 Меррилл (Дьюар, Шоу), 4:3 – 56 Андерссон (Ружичка, Колман), 5:3 – 59 Тоффоли (Юбердо, Линдхольм)

Колорадо – Бостон – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 24 Пастрняк (Гжельчик, Крейчи), 0:2 – 30 Холл (Фредерик, Койл), 0:3 – 47 Фредерик (Койл, Холл), 0:4 – 50 Холл (Дебраск)

Эдмонтон – Аризона – 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бэрри), 2:0 – 17 Райан (Броберг, Костин), 3:0 – 29 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 3:1 – 34 Макбэйн (Фишер), 4:1 – 35 Нюджент-Хопкинс (Ямамото), 5:1 – 39 Кулак (Холлоуэй, Ямамото), 6:1 – 44 Костин (Райан), 7:1 – 46 Макдэвид (Нерс, Драйзайтль), 8:1 – 53 Макдэвид (Бэрри, Хайман) ,8:2 – 55 Гостисбеер (Чикран, Фишер)

Вегас – Рейнджерс – 1:5 (0:1, 1:0, 0:4, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Какко (Труба, Миллер), 1:1 – 34 Маршессо (Теодор, Стивенсон), 1:2 – 46 Зибанежад (Фокс, Панарин), 1:3 – 47 Хитил (Панарин, Гудроу), 1:4 – 48 Лафреньер (Фокс, Зибанежад), 1:5 – 52 Зибанежад (Трочек, Панарин)

Сан-Хосе – Ванкувер – 5:6 (1:2, 2:2, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Бонино (Кутюр, Беннинг), 1:1 – 5 Джошуа (Бир, Экман-Ларссон), 1:2 – 20 Джошуа (Экман-Ларссон, Гарланд), 1:3 – 22 Хегландер (Хорват), 2:3 – 28 Майер (Гертл, Барабанов), 3:3 – 31 Кутюр (Мегна), 3:4 – 40 Михеев (Майерс), 4:4 – 43 Гаджович (), 5:4 – 52 Лабанк (Карлссон, Гертл), 5:5 – 57 Кузьменко (Хорват, Петтерссон), 5:6 – 65 Петтерссон (Кузьменко)