НХЛ: Тампа-Бэй обыграла Нэшвилл, Лос-Анджелес разгромно уступил Торонто
В четверг, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны пять матчей.
Торонто – Лос-Анджелес – 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 26 Энгвалл (Керфут, Тимминс), 2:0 – 26 Кемпф (Броди, Хольмберг), 3:0 – 27 В. Нюландер (Холл, Бантинг), 4:0 – 34 Марнер (), 5:0 – 50 Мэттьюс (Бантинг, В. Нюландер)
Тампа-Бэй – Нэшвилл – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Пойнт (Чернак, Коул), 2:0 – 3 Перри (Хедман, Стэмкос), 2:1 – 11 Янковски (), 2:2 – 33 Каррье (Нидеррайтер, Форсберг), 3:2 – 43 Пойнт (Кучеров, Сирелли), 4:2 – 48 Пол (Стэмкос), 5:2 – 56 Хэйгл (Эллиотт, Сергачев)
Флорида – Детройт – 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 19 Тирни (Стаал), 2:0 – 22 Луостаринен (Райнхарт, Барков), 3:0 – 23 Махура (Ткачак, Беннетт), 3:1 – 29 Берггрен (Рэймонд, Копп), 4:1 – 35 Кирстед (Э.Стаал, Казинс), 5:1 – 36 Ткачак (Экблад, Верхэге)
Сент-Луис – Виннипег – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 16 Дюбуа (Стэнли, Шайфли), 0:2 – 22 Коннор (Пионк, Эйссимонт), 0:3 – 25 Уилер (Дюбуа, Шайфли), 1:3 – 39 Томас (Росен, Тарасенко), 1:4 – 48 Дюбуа (Демело, Моррисси), 2:4 – 51 Ливо (Шенн, О′Райлли), 2:5 – 59 Перфетти (Пионк, Уилер)
Даллас – Оттава – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Хейсканен (Павелски, Хинтц), 2:0 – 7 Хейсканен (Лундквист, Джонстон), 2:1 – 14 Брассар (Батерсон), 2:2 – 19 Шабо (Жозеф, Ткачак), 2:3 – 42 Хэмоник (Сэндерсон, Дебринкат), 3:3 – 55 Лундквист (Хинтц), 4:3 – 65 Сегин (Джонстон)