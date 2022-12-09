iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Тампа-Бэй обыграла Нэшвилл, Лос-Анджелес разгромно уступил Торонто

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за четверг, 8 декабря.
Сегодня, 07:21
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В четверг, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны пять матчей.

Торонто – Лос-Анджелес – 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 26 Энгвалл (Керфут, Тимминс), 2:0 – 26 Кемпф (Броди, Хольмберг), 3:0 – 27 В. Нюландер (Холл, Бантинг), 4:0 – 34 Марнер (), 5:0 – 50 Мэттьюс (Бантинг, В. Нюландер)

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Пойнт (Чернак, Коул), 2:0 – 3 Перри (Хедман, Стэмкос), 2:1 – 11 Янковски (), 2:2 – 33 Каррье (Нидеррайтер, Форсберг), 3:2 – 43 Пойнт (Кучеров, Сирелли), 4:2 – 48 Пол (Стэмкос), 5:2 – 56 Хэйгл (Эллиотт, Сергачев)

Флорида – Детройт – 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 19 Тирни (Стаал), 2:0 – 22 Луостаринен (Райнхарт, Барков), 3:0 – 23 Махура (Ткачак, Беннетт), 3:1 – 29 Берггрен (Рэймонд, Копп), 4:1 – 35 Кирстед (Э.Стаал, Казинс), 5:1 – 36 Ткачак (Экблад, Верхэге)

Сент-Луис – Виннипег – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 16 Дюбуа (Стэнли, Шайфли), 0:2 – 22 Коннор (Пионк, Эйссимонт), 0:3 – 25 Уилер (Дюбуа, Шайфли), 1:3 – 39 Томас (Росен, Тарасенко), 1:4 – 48 Дюбуа (Демело, Моррисси), 2:4 – 51 Ливо (Шенн, О′Райлли), 2:5 – 59 Перфетти (Пионк, Уилер)

Даллас – Оттава – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Хейсканен (Павелски, Хинтц), 2:0 – 7 Хейсканен (Лундквист, Джонстон), 2:1 – 14 Брассар (Батерсон), 2:2 – 19 Шабо (Жозеф, Ткачак), 2:3 – 42 Хэмоник (Сэндерсон, Дебринкат), 3:3 – 55 Лундквист (Хинтц), 4:3 – 65 Сегин (Джонстон)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей

Статьи по теме

НБА: Майами оказалось сильнее Клипперс, Портленд и Денвер выявили победителя на последней секунде НБА: Майами оказалось сильнее Клипперс, Портленд и Денвер выявили победителя на последней секунде
НХЛ: Баффало уничтожил Коламбус, Аризона разгромно уступила Эдмонтону НХЛ: Баффало уничтожил Коламбус, Аризона разгромно уступила Эдмонтону
НБА: Михайлюк помог Нью-Йорку обыграть Атланту, Юта оказалась сильнее за Голден Стэйт НБА: Михайлюк помог Нью-Йорку обыграть Атланту, Юта оказалась сильнее за Голден Стэйт
НХЛ: Питтсбург разгромил Сент-Луис, Сан-Хосе оказался слабее Оттавы НХЛ: Питтсбург разгромил Сент-Луис, Сан-Хосе оказался слабее Оттавы
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Бокс10:20
"Лучший друг Ломаченко": Арум назвал самого опасного соперника для Фьюри
Европа09:58
"Восхищаюсь": Президент ПСЖ оценил шансы на подписание Роналду
Европа09:17
Шанс для Мудрика: Вингер Арсенала попал в сферу интересов трех европейских грандов
Бокс08:54
Тим Цзю и Джермелл Чарло согласовали бой за чемпионский пояс
Европа08:20
Месси не вернется в Барселону независимо от результатов чемпионата мира
НБА07:40
НБА: Майами оказалось сильнее Клипперс, Портленд и Денвер выявили победителя на последней секунде
НХЛ07:21
НХЛ: Тампа-Бэй обыграла Нэшвилл, Лос-Анджелес разгромно уступил Торонто
Олимпийские виды06:55
Главой Комиссии атлетов НОК Украины избрали чемпиона мира и Европы
Бокс00:50
"Пузико, как дела?": Усик забавно подколол Фьюри за лишний вес
ЧМ-202200:19
Энрике отреагировал на отставку с поста тренера сборной Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK