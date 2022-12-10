НХЛ: Сан-Хосе не оставил шансов Анахайму, Питтсбург обыграл Баффало
В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны десять матчей.
Баффало – Питтсбург – 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 36 Генцел (Петри, Малкин), 1:1 – 39 Олофссон (Миттлстадт, Джост), 2:1 – 40 Скиннер (Миттлстадт, Томпсон), 2:2 – 43 Ракелль (Хейнен), 2:3 – 57 Макгинн (Рутта, Капанен), 3:3 – 59 Окпосо (Миттлстадт, Куинн), 3:4 – 62 Картер (Малкин, Ракелль)
Коламбус – Калгари – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Лайне (Чинахов, Рословик), 2:0 – 23 Робинсон (), 2:1 – 58 Стоун (Хэнифин, Баклунд), 3:1 – 60 Курали (Оливер, Дженнер)
Нью-Джерси – Айлендерс – 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 6 Хишир (Хэмилтон, Братт), 1:1 – 16 Нелсон (Романов), 1:2 – 20 Ли (Мэйфилд, Романов), 1:3 – 24 Сизикас (Клаттербак, Мартин), 1:4 – 25 Вальстром (Барзэл, Бэйли), 2:4 – 27 Мерсер (Грейвс, Хьюз), 2:5 – 37 Нелсон (Барзэл, Пажо), 2:6 – 42 Клаттербак (), 3:6 – 43 Татар (Братт, Зигентхалер), 4:6 – 54 Хьюз (Зигентхалер, Хэмилтон)
Вашингтон – Сиэтл – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 18 Ларссон (Кульман, Гики), 1:1 – 26 Манта (Алексеев, Ирвин), 2:1 – 34 Юханссон (Овечкин, Милано), 3:1 – 59 Эллер (Манта), 4:1 – 60 Овечкин (Карлсон, Кузнецов)
Чикаго – Виннипег – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 16 Перфетти (Моррисси), 0:2 – 22 Уилер (Коннор, Моррисси), 1:2 – 32 Рэддиш (Курашев), 1:3 – 53 Лаури (Баррон, Харкинс)
Колорадо – Рейнджерс – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:2)
Шайбы: 1:0 – 15 Рантанен (Жирар, Ньюхук), 1:1 – 25 Шнайдер (Гудроу, Панарин)
Эдмонтон – Миннесота – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Райан (Костин, Шор), 2:0 – 10 Макдэвид (Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 2:1 – 12 Эрикссон Эк (), 2:2 – 27 Зукарелло-Асен (Сперджен, Капризов), 3:2 – 33 Ямамото (Сиси, Нерс), 4:2 – 44 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 5:2 – 60 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Драйзайтль)
Аризона – Бостон – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Браун (Крауз, Маччелли), 1:1 – 5 Пастрняк (Макэвой), 1:2 – 28 Койл (Дебраск), 2:2 – 31 Крауз (Чикран, Гостисбеер), 3:2 – 42 Шмалц (Гостисбеер, Келлер), 3:3 – 55 Фолиньо (Линдхольм, Крейчи), 4:3 – 60 Крауз (Маччелли)
Анахайм – Сан-Хосе – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 11 Майер (Гертл, Карлссон), 0:2 – 27 Харрингтон (Майер, Лабанк), 0:3 – 28 Карлссон (Гертл, Барабанов), 0:4 – 29 Штурм (Беннинг), 1:4 – 30 Зеграс (Куликов, Фаулер), 1:5 – 57 Бонино (Беннинг, Влэшик), 1:6 – 57 Лоренц (Барабанов, Свечников)
Вегас – Филадельфия – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 12 Каррье (), 1:1 – 22 Лоутон (), 2:1 – 64 Маршессо ()