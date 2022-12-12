НХЛ: Сиэтл шокировал Флориду, Вегас уступил Бостону
В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матче Национальной хоккейной лиги.
Сент-Луис – Колорадо – 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 31 Рантанен (Хант, Ньюхук)
1:1 – 49 Тарасенко (Томас, О′Райлли)
2:1 – 59 Саад
2:2 – 60 Рантанен (Тэйвс, Комфер)
2:3 – 62 Рантанен (Ничушкин, Макар)
Флорида – Сиэтл – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Шайбы:
0:1 – 2 Бенирс (Макканн)
1:1 – 28 Э.Стаал (Казинс, Уайт)
1:2 – 30 Бураковски (Бьоркстранн, Гурде)
1:3 – 48 Эберле (Бенирс, Борген)
1:4 – 56 Спронг (Веннберг)
1:5 – 58 Гурде (Ларссон, Танев)
2:5 – 59 Тирни (Дэлпи, Кирстед)
Коламбус – Лос-Анджелес – 6:5 (2:0, 3:3, 0:2, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 7 Марченко (Джонсон)
2:0 – 10 Дженнер (Годро, Рословик)
2:1 – 25 Копитар (Фиала, Калиев)
2:2 – 29 Лизотт (Иафалло, Грундстрем)
3:2 – 31 Лайне (Гадбрэнсон, Рословик)
3:3 – 36 Андерсон-Долан (Дурзи)
4:3 – 39 Рословик (Гавриков, Робинсон)
5:3 – 40 Рословик (Лайне, Годро)
5:4 – 45 Копитар (Уолкер)
5:5 – 46 Кемпе ()
6:5 – 62 Годро (Гавриков, Лайне)
Виннипег – Вашингтон – 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)
Шайбы:
0:1 – 24 ван Римсдайк (Протас, Дауд)
0:2 – 29 Кузнецов (Шири, Карлсон)
0:3 – 30 Юханссон ()
0:4 – 36 Эллер (Орлов, Манта)
1:4 – 42 Лаури (Баррон, Моррисси)
2:4 – 44 Дюбуа (Эйссимонт, Коннор)
2:5 – 58 Овечкин (Орлов)
Аризона – Филадельфия – 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 13 Келлер (Ричи, Мозер)
1:1 – 23 Фрост (Типпет, ван Римсдайк)
1:2 – 25 ван Римсдайк (Фрост)
2:2 – 28 Келлер (Бойд, Шмалц)
3:2 – 31 Макбэйн (О’Брайэн, Мозер)
3:3 – 39 Типпет (Фрост, ван Римсдайк)
4:3 – 48 Ричи ()
4:4 – 58 Конекны (ван Римсдайк, Фрост)
5:4 – 65 Келлер (Шмалц, Чикран)
Вегас – Бостон – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Шайбы:
1:0 – 5 Стоун (Хаттон, Стивенсон)
1:1 – 24 Бержерон (Клифтон, Пастрняк)
1:2 – 43 Дебраск (Холл, Заха)
1:3 – 50 Койл (Форборт)